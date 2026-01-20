موهبة خارقة.. لقد حان وقت لامين يامال ليرتدي ثوب إنييستا!

هذا هو "الإرث " (Legacy)، بودكاست GOAL الذي يتابع الطريق إلى كأس العالم 2026. في كل أسبوع، نتعمق في القصص والإرث الذي شكّل أعظم أمم كرة القدم. أنا توم وات وفي هذه الحلقة، المستوحاة من مقال كتبه نيكولاس دي ماركو، ننظر في بحث إسبانيا عن رمز جديد، بعد 16 عاماً من الوهج الذهبي لعام 2010. إنها قصة لامين يامال، وكيف يمكن لموهبة شابة أن تقود "لا روخا" للعودة إلى قمة العالم، بدءاً من سحر إنييستا في جوهانسبرج وصولاً إلى صعود المراهق الشجاع الذي يضيء برشلونة.

في الذاكرة الجماعية لكرة القدم، هناك تواريخ لا تتلاشى أبداً. بالنسبة لإسبانيا، فإن 11 يوليو 2010 في جوهانسبرج هو أكثر من مجرد تاريخ، إنها الليلة التي حقق فيها البلد بأكمله حلماً طال انتظاره. "لا روخا"، التي طالما تعرضت للإحباط والشك، تُوِّجت بطلة للعالم بعد فوزها على هولندا في النهائي. لقد كان انتصاراً للموهبة، وأيضاً للقناعة، تأكيداً على أن هذا الجيل من اللاعبين، الذي نشأ على ثقافة الكرة، كان مقدراً له أن يصنع التاريخ.

Getty Images

كانت تسديدة أندريس إنييستا في الوقت الإضافي أكثر من مجرد هدف، كانت رمزاً. في تلك اللحظة، توقف رجل "لا مانشا" عن كونه مجرد لاعب كرة قدم بارع وأصبح وجه الجيل الذهبي. إيكر كاسياس بيديه، كارليس بويول بقيادته، تشافي بذكائه، ديفيد فيا بأهدافه، جميعهم شكلوا آلية مثالية. لكن إنييستا هو الذي خلد هذا الإنجاز.إسبانيا 2010 كانت تتويجاً لعملية. لقد فازت بكأس أوروبا 2008 تحت قيادة لويس أراجونيس، بفكرة واضحة: الدفاع بالكرة، إرهاق الخصوم من خلال الاستحواذ، والانتظار بصبر للحظة المناسبة للضرب. نجح فيسنتي ديل بوسكي في إعطاء استمرارية لهذا الأسلوب، وكانت النتيجة دورة مجيدة من ثلاثة انتصارات متتالية في البطولات الكبرى. الأهم من الجوائز، هو الهوية التي بقيت محفورة. أثبتت إسبانيا أنه يمكنك الفوز دون التخلي عن جمال اللعب، وأنه يمكنك جعل العالم يقع في غرام فلسفة جمالية وفعالة. لقد أصبح هذا الإرث مرآة لا يزال الجيل الجديد يرى نفسه فيها اليوم.

ثقل إنييستا

لقد مر ما يقرب من 16 عاماً على تلك الليلة الساحرة في جنوب إفريقيا، والعديد من أبطال عام 2010 أصبحوا الآن مدربين أو مديرين رياضيين أو معلقين. أسماؤهم تنتمي إلى تاريخ كرة القدم العظيم، لكن صدى ما حققوه لا يزال يتردد. في كل مرة يرتدي فيها جيل جديد القميص الأحمر، فإنهم يفعلون ذلك مع تذكُّر أن إسبانيا كانت يوماً ما الأفضل في العالم، وأن المجد يمكن أن يتكرر.

تصل إسبانيا إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بجيل آخر مليء بالأمل. إنه جيل مختلف وشاب ومنتعش، ولا يمثل نفس المعادلة، ولكن هناك خيطاً غير مرئي يربط بين العصرين، الاعتقاد بأن الموهبة الجماعية يمكن أن تتحول إلى ألقاب، طالما ظهر شخص يرمز إلى ذلك السحر. في عام 2010 كان إنييستا. في عام 2026، تتجه الأنظار كلها نحو لامين يامال.

كانت إسبانيا التي فازت في جنوب إفريقيا هي الفريق الأكثر تميزاً في عصره. لم يكن الأمر يتعلق بالأسماء، بل بهوية لا تُخطئ: "تيكي تاكا". طريقة لفهم كرة القدم تتجاوز الملعب، يتم تدريسها في الأكاديميات، وتحدد كيف يريد الوطن أن يلعب. لم تكن تلك الهوية سلاحاً قوياً فحسب، بل كانت أيضاً علماً. في مركز كل ذلك كان تشافي هيرنانديز، المايسترو. تمريراته، قراءته للمباراة، وقدرته على تحريك الكرة كانت محرك الفريق. أضاف إنييستا إلى جانبه التنبؤ والهدوء والسحر. لقد بنيا معاً أسلوباً في كرة القدم سيطر على العالم. لكن الفريق لم يكن فقط خط وسطه، في الخلف وقف كاسياس، حاسم في اللحظات الرئيسية مثل الانفراد مع آريين روبن في النهائي. كان هناك بويول، المهيمن بشخصيته، الذي يشع بالقيادة في كل لعبة. وفي الهجوم، قدم فيا الأهداف التي اخترقت الدفاعات العنيدة.

كان لكل قطعة دور محدد، وكان الجميع يكملون بعضهم البعض. لم تكن مجموعة من النجوم المتناثرة، بل آلية مضبوطة بدقة. في الواقع، كان أحد أبرز الجوانب هو كيف قبل اللاعبون الذين كانوا أيقونات مطلقة في أنديتهم أدواراً ثانوية لتعزيز المجموعة. كان هذا الإيثار التكتيكي أحد المفاتيح. تجاوز تأثير إنييستا في ذلك الفريق هدفه في النهائي. لقد جسّد التوليفة المثالية للأسلوب الإسباني، الرقة التقنية، الذكاء التكتيكي، والقدرة على الظهور في اللحظات الحاسمة. لم يكن الأكثر شهرة إعلامياً أو الأكثر بريقاً، لكنه كان الأكثر تأثيراً. عندما احتاجت إسبانيا للوضوح، كان إنييستا هناك. عندما احتاج دفاع متراص إلى اختراق، وجد إنييستا الفتحة. وعندما كان يجب حسم كأس العالم في الوقت الإضافي، كان إنييستا هو من سدد الضربة. لهذا السبب، عندما يتحدث الناس الآن عن يامال كوريث لدور "اللاعب الرمزي"، فإن المقارنات مع إنييستا لا مفر منها. لأنه بخلاف اختلاف أسلوبهما،أحدهما لاعب خط وسط عبقري، والآخر جناح موهوب، ما يوحدهما هو القدرة على أن يصبحا وجه جيل. في عام 2010 كانت إسبانيا هي إنييستا، في عام 2026، الأمل هو أن تكون يامال.



Getty Images

ظاهرة

منتخب إسبانيا الذي يستعد لكأس العالم 2026 ليس هو نفسه الذي كان في جنوب إفريقيا. لقد تغيرت الأوقات والمنافسون وحتى التوقعات. ومع ذلك، هناك جو مألوف يحيط بهذه التشكيلة: مجموعة شابة وموهوبة تأتي متعطشة للنجاح. فريق يعتمد على الكرة كأداته الرئيسية للسيطرة. وشخصية مقدر لها أن تكون نورها الإرشادي.

يامال هو الاسم الكبير لهذا الجيل. في سن 18 عاماً فقط، أثبت نفسه كواحد من ألمع الجواهر في برشلونة وأوروبا. لعبته تجمع بين السرعة والمراوغة والإبداع والنضج المدهش. قليل من اللاعبين في عمره أظهروا مثل هذه القدرة على التألق في المباريات الكبيرة. يامال مختلف، وهو يعرف ذلك. لكن الأكثر لفتاً للانتباه هو كيف يلعب وكأنه لا يشعر بثقل التوقعات. يستمتع، يخاطر، يجرؤ على فعل ما هو غير متوقع.

ما مثّله إنييستا في عام 2010 كرمز للأسلوب، يمثله يامال الآن من مكان آخر، وهو النضارة الشبابية التي تكسر القواعد. لم تعد إسبانيا تلعب بنفس الصبر السابق، بل تسعى الآن إلى المزيد من العمودية والمزيد من المفاجأة، وهذا هو المكان الذي يحدث فيه يامال الفارق. يمكنه استلام الكرة بالقرب من الخط، ومواجهة المدافعين، وخلق فرصة من لا شيء. يمكنه ابتكار هدف بمراوغة مستحيلة أو تمريرة غير متوقعة.

الفريق من حوله مليء بالمواهب أيضاً. بيدري وجافي في خط الوسط هما الوريثان المباشران لتشافي وإنييستا، وإن كان بلمساتهما الخاصة. رودري، أحد أفضل لاعبي الوسط المدافعين في العالم، يوفر التوازن. في الدفاع، يجلب باو كوبارسي والمدافعون الشباب الآخرون الصلابة. وفي الهجوم، يضيف لاعبون مثل نيكو ويليامز العرض والسرعة. الأمر لا يتعلق بيامال وحده، إنه جيل للحاضر والمستقبل. ولكن ضمن هذه الثروة، هو الشرارة، اللاعب القادر على صنع الفارق في كأس العالم.

لا تصل إسبانيا كمرشح لا يُنازع، بل كمنافس جاد. وهي تفعل ذلك بنفس الفرضية التي كانت في عام 2010: الثقة بالهوية، والمراهنة على الموهبة الجماعية، والانتظار حتى يظهر سحر لاعبها الرمزي عند الحاجة. Getty Images

الإرث والمستقبل

تاريخ كرة القدم مليء بالدورات. تظهر الأجيال، وتنتصر، وتفسح المجال لغيرها. لقد شكل جيل إسبانيا 2010 مرحلة ما قبل وما بعد. لقد غيّر طريقة النظر إلى اللعبة، وألهم المدربين واللاعبين في جميع أنحاء العالم. اليوم، يستمر هذا الإرث في كيفية تطوير إسبانيا لشبابها، في الفكرة القائلة بأن الكرة هي أفضل دفاع وأفضل سلاح في آن واحد.

يجسد يامال استمرارية ذلك الإرث، ولكنه يمثل أيضاً فتح فصل جديد. الأمر لا يتعلق بنسخ عام 2010، بل بإعادة تفسيره. كانت إسبانيا تتويجاً لفكرة، هذه هي بداية فكرة أخرى. مفهوم تبقى فيه التقنية ضرورية، لكن العمودية والسرعة والارتجال لها مكان مركزي.

إذا ذهبت إسبانيا بعيداً في كأس العالم 2026، فسيكون ذلك لأنها تمكنت من توحيد هاتين الروحين: إرث اللعب التموضعي لتشافي وإنييستا مع حيوية يامال ورفاقه. وإذا تُوجت بطلة، فسيكون التوازي مع عام 2010 حتمياً. جيلان مختلفان، يوحدهما نفس المصير، للمس السماء.

المستقبل أيضاً على المحك. إذا أكد يامال في عام 2026 ما يعد به اليوم، يمكن أن يصبح قائد حقبة جديدة. مثل إنييستا في وقته، يمكنه أن يترك إرثاً يلهم من يتبعونه. لدى إسبانيا فرصة لترسيخ نموذجها، نموذج المنتخبات الوطنية الذي يجمع دائماً بين الموهبة الجماعية والشخصية التي ترمز إلى جيل بأكمله.

في عام 2010 كان إنييستا. في عام 2026 يمكن أن يكون يامال. وإذا حدث ذلك، ستكون كرة القدم قد وجدت قصة أخرى لا تُنسى لترويها.

Getty Images

الاستمرارية والاختلافات

مقارنة إسبانيا 2010 بإسبانيا التي ستلعب في 2026 هو تمرين يجمع بين الحنين والتحليل التكتيكي والتوقعات المستقبلية. يشترك الجيلان في خيط مشترك: الإيمان بالموهبة الشابة، وفكرة اللعب بالكرة، والقناعة بأن الفريق يمكن أن ينتصر من خلال الذكاء الجماعي. ولكن هناك أيضاً اختلافات جوهرية تميز تطور كرة القدم والتحول الأسلوبي الإسباني.

في عام 2010، كانت إسبانيا فريقاً راسخاً بالكامل، بلاعبين في قمة مستواهم البدني والكروي. حكم تشافي وإنييستا خط الوسط، وتحرك فيا بدقة جراحية، وحرس كاسياس المرمى بثقة لا تتزعزع. كان كل قرار محسوباً، وكل حركة لها معنى داخل نظام يعمل كالساعة. سمح نضج تلك التشكيلة لديل بوسكي بالتحكم في المباريات واللحظات الحاسمة، حتى عندما حاول الخصوم تعطيل فلسفة الاستحواذ الإسبانية.

أما إسبانيا 2026، فهي فريق قيد الإنشاء. أصغر سناً، وأكثر ديناميكية، وأقل خبرة ولكنه أكثر جرأة. يرث بيدري وجافي رؤية تشافي وإنييستا لكن يضيفان إليها العمودية والإيقاع. يوفر رودري التوازن، بينما يجلب المهاجمون مثل يامال وويليامز التنبؤ. يكمن الاختلاف الجوهري في كيفية تفسيرهم للهجوم، الآن التركيز ينصب على كسر الخطوط، المواجهات الفردية، والمفاجأة المستمرة. إنها كرة قدم تحافظ على جوهرها ولكنها تتكيف مع العصر الحديث.

في هذا السياق، ليس يامال مجرد لاعب آخر، بل هو رمز المشروع، الوريث الطبيعي للدور الذي جسده إنييستا في عام 2010. فبينما أدهش إنييستا بالهدوء، والرؤية، والدقة، يُثير يامال الإعجاب بالمهارة، والسرعة، والارتجال. إنه لاعب يمكنه حسم مباراة بمفرده ولكنه يرفع أيضاً مستوى الفريق من خلال الحركة. المقارنة حتمية: هدف إنييستا في نهائي جنوب إفريقيا دخل التاريخ؛ الأمل هو أن يتمكن يامال من خلق لحظات بنفس القدر من الحسم في عام 2026.



Getty Images

التوقعات

تشكل كأس العالم 2026 تحدياً فريداً لإسبانيا ويامال. سيكون منافسوهم أقوياء، حيث ستصل العديد من الفرق من أمريكا الجنوبية وأوروبا بتشكيلات موحدة ولاعبين في أوج عطائهم. لكن إسبانيا تتمتع بميزة أن مجموعتها تمزج بين الموهبة والنضارة وفلسفة لعب واضحة. إذا تمكنوا من موازنة الشباب مع الخبرة، وإذا أوفى يامال بدوره كقائد هجومي، فسيكون لدى الفريق كل الأدوات للقتال من أجل اللقب.

العامل الجيلي يلعب أيضاً لصالحهم. مثلما بنت إسبانيا 2010 الثقة من الفوز بكأس أوروبا 2008، تصل إسبانيا 2026 بلاعبين أثبتوا أنفسهم بالفعل في البطولات الأوروبية وبطولات الشباب. وهذا يعني أنه على الرغم من أن ضغط كأس العالم فريد من نوعه، فإن الأساس متين. قد يكون مزيج عقلية البطل، وحكمة الكبار، ونضارة الشباب هو الوصفة المثالية للمجد.

تتيح كأس العالم 2026 أيضاً فرصة لترسيخ مكانة يامال كشخصية رئيسية ستقود إسبانيا في السنوات القادمة. في سن 18 عاماً، لا يزال لديه الوقت للنمو والتعلم والقيادة. قدرته على التكيف، وموهبته الطبيعية، ومزاجه تجعله اللاعب المثالي لتحمل مسؤولية تجسيد جيل مقدر له أن يترك بصمة.



Getty Images

الإسقاط المستقبلي



يتجاوز إرث أبطال إسبانيا 2010 الجوائز. لقد كان دليلاً على أن فكرة واضحة ومتماسكة للعب يمكن أن تحول فريقاً وجيلاً كاملاً. اليوم، لدى يامال وزملاؤه الفرصة لتكرار هذا النموذج، ولكن بلمساتهم الخاصة، المزيد من الإيقاع، المزيد من العمودية، والمزيد من التنبؤ، ولكن كل ذلك بنفس فلسفة الموهبة الجماعية والقيادة الفردية.

إذا تمكنت إسبانيا من التتويج في عام 2026، فلن تكون قد فازت بكأس عالم أخرى فحسب، بل ستكون قد أثبتت أن نموذجها لتطوير الأجيال الذهبية يعمل، وأنه سيظهر دائماً لاعب قادر على تجسيد روح الفريق. كان إنييستا وجه جيله، يمكن أن يكون يامال وجه جيله. وإذا نجح، فلن يحدد تاريخ البطولة فحسب، بل سيعزز أيضاً استمرارية الأسلوب والإرث الذي قد يدوم لسنوات.

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، ولكن بأدوات جديدة. لدى "لا روخا" الفرصة لإظهار أن إسبانيا لا تزال بطلاً لكرة القدم العالمية، وأن الجودة والموهبة لا تتلاشيان أبداً، وأن كل جيل يمكن أن ينتج أبطالاً قادرين على إلهام الملايين.

يامال ليس مجرد لاعب، إنه رمز للأمل، الشرارة التي يمكن أن تشعل حقبة جديدة من المجد.

