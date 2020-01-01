موهبة برشلونة: لا أفكر في الكرة الذهبية ودوري الأبطال

فرانشيسكو ترينكاو المنضم حديثًا إلى برشلونة يتحدث عن طموحاته مع التجربة الجديدة

تحدث فرانشيسكو ترينكاو المنضم حديثًا إلى برشلونة عن طموحاته بشأن التجربة الجديدة والتي سيبدأها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وأعلن برشلونة خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة ضم ترينكاو قادمًا من سبورتينج براجا البرتغالي مقابل دفع شرطه الجزائي المقدر بـ 31 مليون يورو.

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ومن المفترض أن يكمل الشاب ترينكاو الموسم الحالي مع فريقه البرتغالي، على أن ينضم إلى الفريق الكتالوني اعتبارًا من الصيف المقبل.

وحول ذلك، تحدث نجم منتخب شباب البرتغال عن التجربة الجديدة بالنسبة له، حيث وضح أنه لا يفكر في التتويج بدوري أبطال أوروبا أو الحصول على الكرة الذهبية منذ البداية"

وأضاف: "المدرب الذي أثر على مسيرتي التأثير الأكبر هو هيليو سوسا المدير الفني لمنتخب البرتغال تحت 19 عامًا، لقد جعلني أقفز قفزة كبرى للأمام"

وتابع: "أفضل لحظة في مسيرتي حتى الآن تذهب مناصفة ما بين التتويج ببطولة أوروبا تحت 19 عامًا مع المنتخب الوطني وكذلك بطولة الدوري مع براجا"

وأردف: "بالتأكيد سأتحدث إلى ميسي عن براجا والوضع هناك وحجم شعبيته في المدينة، وبالنسبة لبرشلونة فأنا أحلم بأن أتطور وأصبح أفضل، لا أفكر في الكرة الذهبية ودوري الأبطال"

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يذكر أن جميع البطولات الأوروبية قد توقفت في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم يتحدد حتى الآن الموعد النهائي الذي سينتهي فيه الموسم.