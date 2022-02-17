موهبة بالميراس وهدف برشلونة يتواجد في كامب نو!

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن وصول إندريك، لاعب بالميراس الشاب إلى ملعب كامب نو، لمتابعة مباراة الفريق الكتالوني أمام نابولي في الدوري الأوروبي.

ويستضيف برشلونة نظيره نابولي، ضمن ذهاب مباريات ملحق دور الـ 16 للدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس، على أن تكون مباراة الإياب في الأسبوع المقبل، في إيطاليا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب الشاب حضر إلى برشلونة، لمتابعة اللقاء وزيارة النادي، بعد دعوة من إدارة الفريق الكتالوني برفقة والديه وشقيقه.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اللاعب الشاب، بالانضمام إلى برشلونة من بالميراس لتدعيم صفوف الفريق، والاعتماد عليه في صفوف الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

ومن جانبه كان اللاعب صاحب الـ 15 عامًا، قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة، عن رغبته في ارتداء قميص الفريق الكتالوني، عند مغادرته البرازيل والاحتراف في أوروبا.

جدير بالذكر أن إندريك، تواجد أيضًا في العاصمة الفرنسية باريس، قبل يومين لمتابعة لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.