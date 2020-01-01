مونشي: تجربتي مع روما كانت ناجحة

المدير الرياضي لإشبيلية مونشي يرى عكس ما يراه الناس بخصوص تجربته مع روما

يرى مونشي المدير الرياضي السابق لروما والحالي لإشبيلية أن فترته مع ذئاب الإيطالية كانت ناجحة، رغم أن الجماهير هناك ترى عكس ذلك.

وكان مونشي قد تولى منصب المدير الرياضي في روما منذ ثلاثة سنوات، ولكن تجربته لم يكلل لها النجاح وفقًا للأرقام وما حدث خلال هذه الفترة.

المزيد من الفرق

وفقد روما العديد من لاعبيه المميزين دون أن يعوضهم، حيث رحل كل من روديجير وصلاح والشعراوي ورادجا ناينجولان وغيرهم.

وحول ذلك، يعتقد مونشي أن الفريق حقق نجاحًا في الفترة التي تولى فيها منصبه هناك، ولذلك يحب أن يصنف تجربته كتجربة ناجحة.

وأضاف: "بالنسبة لإشبيلية التجربة مختلفة للغاية، كان هذا المشروع دائمًا بحاجة وتواضع. كان علينا أن نكون قادرين على القيام بالأدوار الضرورية في جميع الأوقات"

وتابع: "أحلم بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الفشل الأوروبي سيعني لنا مشكلة، إنه شيء بإمكاننا الآن وعلينا أن نعمل من أجله"

أخبار الانتقالات: عقود مؤقتة في إنجلترا وألابا مطلوب في إسبانيا

يذكر أن روما في الوقت الحالي كان قريبًا من أن تنتقل ملكيته من جيمس بالوتا إلى مالك أمريكي آخر، ولكن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث بعد مستجدات فيروس كورونا.