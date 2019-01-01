مونشنجلادباخ يخسر صدارة البوندسليجا بهزيمة من فولفسبورج

نتيجة غير جيدة..

لم يتمكن بوروسيا مونشنجلادباخ من الاستمرار في صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني، وذلك في أعقاب الهزيمة المخيبة للآمال على يد فولفسبورج بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، في المباراة التي أقيمت على ملعب فولكسفاجن آرينا.

جلادباخ كان قد انتصر في الأسبوع الماضي على بايرن ميونخ بهدفين لهدف، ليغرد وحيدًا في صدارة البوندسليجا، غير أن السعادة لم تدم طويلًا، فيوم الخميس خرج الفريق من الدوري الأوروبي والأحد خسر صدارة الدوري.

فولفسبورج تقدم في الدقيقة 13 عبر خافير شلاجر، قبل أن يتمكن بيريك إيمبولو من التعديل في الدقيقة 15، لكن ماكسيميليان أرنولد أطلق رصاصة قاتلة على كتيبة المدرب ماركو روز بهدف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

ريد بول لايبزيج انتصر بالأمس على فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة، في الوقت الذي سحق فيه بايرن ضيفه فيردر بريمن بسداسية، ليحرز الأول صدارة الدوري، فيما يُقلص البافاري الفارق مع جلادباخ أكثر وأكثر.

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الهزيمة الغير متوقعة هي الهزيمة الرابعة لجلادباخ هذا الموسم محليًا، فهُزِم الفريق أمام يونيون برلين وبوروسيا دورتموند ومنافسه المباشر لايبزيج، لتكون كتيبة المدرب النمساوي جالسنر هي رابع من يُلحق بجلادباخ الهزيمة.

بهذه النتيجة تجمد رصيد جلادباخ عند النقطة 31 ليأتي خلف لايبزيج المتصدر بفارق نقطة، ويخسر صدارته التي دام تواجده فيها لمدة 8 أسابيع، في الوقت الذي ارتفع رصيد فولفسبورج إلى النقطة 23 ويصعد بذلك إلى المركز الثامن.

بوروسيا دورتموند بفوزه على ماينز برباعية نظيفة بالأمس صار الثالث برصيد 29 نقطة، بينما يأتي بايرن ميونخ رابعًا برصيد 27، ولدى شالكه فرصة تخطيه حال الانتصار على آينتراخت فرانكفورت في المباراة التي ستقام اليوم في وقت لاحق.