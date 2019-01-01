مونتوليفو يعلن الاعتزال

اللاعب كان بلا نادي مؤخراً

أعلن ريكاردو مونتوليفو، نجم ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، اعتزاله كرة القدم بعد مشوار حافل انتهى بشكل سلبي في أشهره الأخيرة.

وانتهى عقد مونتوليفو مع ميلان بحلول نهاية الموسم الماضي، والذي شهد تهميشه وإبعاده من تشكيل الفريق الأساسي والاحتياطي.

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وقال مونتوليفو عبر صحفات "كوريري": "تم الحكم علي بالتوقف عن اللعب، لم أمتلك حتى فرصة توديع الجمهور بعد سبعة أعوام".

وأضاف: "منذ يناير الماضي وتم وقفي عن اللعب ليس باختياري أو بسبب مشاكل بدنية، ولكن ليوناردو وعدني بالمشاركة، وعندما لم أفعل قال لي إنه قرار المدرب".

وأكمل: "في التدريبات والوديات كان يقع توظيفي في كل الأدوار ما عدا دوري، وفي لقاء تم استخدام حتى ماوري وتشتالهانجولو بدلاً مني".

وعانى مونتوليفو من الإصابات في السنوات الأخيرة، ولكن لم يستخدمه المدرب جينارو جاتوزو في أي مباراة طوال فترة توليه مهمة تدريب ميلان في الموسم الماضي.

وسبق لمونتوليفو حمل شارة قيادة فيورنتينا قبل ميلان، كما كان ضمن تشكيل إيطاليا الذي حل ثانياً في أمم أوروبا 2012.