موناكو يوجه رسالة ساخرة إلى برشلونة عقب الفوز على باريس

الدوري مشتعل في فرنسا

وجه موناكو رسالة ساخرة إلى برشلونة عقب نجاحه في تكرار الانتصار على حساب باريس سان جيرمان لحساب منافسات الدوري الفرنسي.

موناكو انتصر مساء الأحد على بي إس جي بهدفين نظيفين، ليصبح الفريق الأول هذا الموسم الذي يفوز عليه ذهاباً وإياباً.

وعقب المباراة، نشر الحساب الخاص بفريق الإمارة رسالة على "تويتر" ساخرة وجهها إلى برشلونة الذي خسر من بي إس جي بدوري الأبطال الأسبوع الماضي.

وقالت الرسالة: "فزنا على بي إس جي في الذهاب وفي الإياب، برشلونة إذا كنت بحاجة للنصيحة يمكنك أن تبعث برسالة لنا".

¡Le ganamos al PSG en la ida y en la vuelta! 🔥



Barcelona, si necesitan un consejo envíenos un DM. 📩 pic.twitter.com/nFZomjPeK9 — AS Monaco ES 🇲🇨 (@AS_Monaco_ES) February 21, 2021

برشلونة تكبد هزيمة ثقيلة على ملعبه أمام الباريسيين قوامها أربعة أهداف مقابل هدف لحساب ذهاب دور الستة عشر من المسابقة الأوروبية الثلاثاء الفائت.

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موناكو على الجانب الآخر أشعل الصراع على الدوري الفرنسي بانتصاره ودخل شخصياً في المعركة الرباعية على اللقب.

ويتصدر حالياً ليل الترتيب، ويأتي خلفه ليون بفارق نقطتين ثم باريس بفارق أربع نقاط، وموناكو رابعاً بفارق ست نقاط عن القمة.