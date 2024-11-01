بعد استحواذه على أسهم كان .. ملايين السعودية تُهدد حلم مبابي المؤجل في فرنسا!

لماذا تعطلت الصفقة؟

كشفت تقارير صحفية، عن حجم الاستثمارات الضخمة التي نفذها صندوق الاستثمارات الخاص بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث يركز على توظيف أمواله في مجال كرة القدم وامتلاك أسهم في الأندية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، أن مبابي كان يستهدف في فترة سابقة امتلاك حصة أسهم كبيرة في نادي موناكو الذي بدأ معه رحلته في عالم كرة القدم، لكن الصفقة تعطلت بسبب المطالب المالية المرتفعة.

وأشارت إلى أن مبابي لا يزال يستهدف شراء موناكو، لكن تأجل الحلم إلى المستقبل، حيث كان سعره باهظًا بالنسبة لاعب ريال مدريد وصندوق الاستثمار الخاص به، لذلك قرر تغيير بوصلته إلى جهة أخرى.

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وحوَّل مبابي اهتمامه بعد ضياع صفقة موناكو، إلى شراء حصة ضخمة في نادي كان المنافس بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 20 مليون يورو، ليمتلك 80% من أسهم النادي.

وأصبح مبابي أصغر مالك لنادٍ محترف في كرة القدم الأوروبية؛ حيث يستغل ثروته الضخمة سواء التي جمعها من باريس سان جيرمان (حوالي 40 مليون يورو) أو من راتبه الحالي مع ريال مدريد، للاستثمار في كرة القدم دائمًا.

وأكدت "آس"، أن نادي موناكو، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، لا يزال يبحث عن مستثمرين، وقد ترددت شائعات قبل أشهر تفيد بأن المملكة العربية السعودية مستعدة للدخول في هذه الصفقة بثقلها، رغم عدم دخولها بشكل مباشر في مفاوضات مع المالك الحالي دميتري ريبولوفليف.