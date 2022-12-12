مولينا ضحية اعتداء بقلم حبر في مشادة هولندا والأرجنتين!

هيثم محمدهيثم محمد
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Virgil Van Dijk Netherlands 2022 Getty
هولندا vs الأرجنتينهولنداالأرجنتينكأس العالمثقافةناهول مولينا

المباراة شهدت شجارات عدة بين اللاعبين

لا يتوقف الحديث عن الأحداث المثيرة التي شهدتها قمة الأرجنتين ضد هولندا بربع نهائي المونديال، والمشادة بين لاعبي الفريقين بنهاية اللقاء.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح عقب عودة هولندا بهدفين في نهاية الوقت الأصلي، ليعبر رفقاء ميسي للمربع الذهبي.

وشهد اللقاء مشادة قوية بين لاعبي الفريقين عقب اعتداء فيرجيل فان دايك على لياندرو باريديس الذي سدد الكرة نحو مقاعد بدلاء هولندا بقوة.

وأظهرت الصور من المشادة أن أحد أعضاء الفريق الهولندي قام بقذف قلم حبر على ناهويل مولينا، ظهير الأرجنتين الذي سجل الهدف الأول في اللقاء.

وتجددت الاشتباكات بين اللاعبين عقب ركلات الجزاء أيضاً، ليخرج اللقاء بمحصلة 15 بطاقة صفراء وطرد لدينزل دومفريس، لاعب هولندا من قبل الحكم ماتيو لاهوز.

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240723 الأصوات
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