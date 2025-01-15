بعد تحويل صفقة موليرو من الاتحاد إلى الهلال .. سؤال مثير للجدل لصندوق الاستثمارات العامة!

إلى أين سينتقل موليرو؟

أثارت التقارير التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بتحويل مسار صفقة النجم الشاب ألبرتو موليرو؛ لاعب وسط لاس بالماس، من الاتحاد إلى الهلال، الجدل في الأوساط الرياضية السعودية.

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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية صباح الأربعاء، عن أن صفقة موليرو مالت ميزانيتها إلى الهلال، بعد أن كان اللاعب قريبًا من الانتقال إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وعلق الإعلامي عدنان جستنيه عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي على الصفقة، مبديًا استغرابه من تحول وجهة اللاعب من الاتحاد إلى الهلال، رغم أن شركتي الناديين تتبعان لجهة واحدة!

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "إن صح الخبر، يعني حسب الخبر المنشور، السبب الميزانية، بما يعني قيام إدارة شركة نادي الهلال بالدخول في مفاوضات بدأتها إدارة شركة نادي الاتحاد، ورفعت قيمة العرض المادي بزيادة عن العرض المادي الذي دفعته إدارة شركة نادي الاتحاد".

وأنهى عدنان جستنيه تغريدته موجهًا سؤالًا مثيرًا للجدل: "علمًا بأن الشركتين تملكهما جهة واحدة، كيف ومن سمح بهذا؟ لمن يهم الأمر أفيدونا".

وجاء سؤال الإعلامي موجهًا إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك شركتي الهلال والاتحاد، وهو من يتحكم في صفقات الناديين.