مولودية الجزائر والزمالك: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

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الزمالك 2 × 0 مولودية الجزائر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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45+1' نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

44' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

42' سيطرة من لاعبي الزمالك، وتراجع من لاعبي المولودية بعد الهدف الثاني.

38' فرصة خطيرة للزمالك، عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى أوباما الذي سدد تسديدة قوية ولكنها تعلو المرمى.

32' جوووووووووووووول الهدف الثاني لنادي الزمالك عن طريق قائد الفريق شيكابالا، بعد استلامه تمريرة من فرجاني داخل منطقة الجزاء، هيئها شيكا لنفسه وسدد تسديدة أرضية قوية سكنت شباك أصحاب الأرض.

28' محاولات من لاعبي الفريقين وسيطرة متبادلة بين الطرفين.

23' عرضية لأصحاب الأرض من الجانب الأيسر تصدى لها جنش قبل أن تصل إلى مهاجم المولودية.

20' مرور أكثر من ثلث ساعة على مجريات الشوط الأول، ولازال الزمالك متقدم بهدف دون رد.

17' سيطرة من لاعبي مولودية الجزائر، واعتماد لاعبو الزمالك على الهجمات المرتدة.

13' ضغط من لاعبي المولودية بحثًا عن هدف التعادل، وركنية من الجانب الأيسر قابلها مهاجم الفريق برأسية تألق جنش وأنقذها وحافظ على نظافة شباكه.

8' جوووووووووووووول الهدف الأول للزمالك عن طريق يوسف أوباما، بعد تمريرة أرضية من بنشرقي من داخل منطقة الجزاء، قابلها أوباما بتسديدة قوية في الشباك.

5' ركلة حرة مباشرة للمولودية من مكان خطير من مشارف منطقة جزاء الزمالك، نفذها حراق أرضية ولكن جنش يتصدى لها ويبعدها عن مرماه.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل مولودية الجزائر:

التشكيل| 4-3-3

فريد شعال

عبد الرحمن حشود – محمد مرواني – معاد حداد – بلقاسم براهيمي

ميلود ربيعي – شمس الدين حراق – توفيق عدادي

ال بن ساحة – عبد النور بلخير- عبد الحق عبد الحفيظ

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

جنش

أحمد فتوح – محمود حمد الونش – محمود علاء – حازم إمام.

طارق حامد - فرجاني ساسي

شيكابالا - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي

مروان حمدي

إليكم تشكيل فريق نادي الزمالك لمواجهة فريق مولودية الجزائر. 🏹🇦🇹

#الزمالك_أولا_واخيرا pic.twitter.com/YhraiAZLDU — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 3, 2021

اعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث المباشر لمباراة مولودية الجزائر والزمالك، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والمقامة على استاد 5 جوليه.