مولر يُنقذ بايرن ميونخ من فخ بوخوم في كأس ألمانيا

فوز معقد..

استطاع بايرن ميونخ أن يمر بصعوبة إلى الدور الثالث من بطولة كأس ألمانيا، بعدما حقق انتصارًا صعبًا على مضيفه بوخوم بهدفين لهدف.

بوخوم، والذي يقبع في مراكز الهبوط بالدرجة الثانية، قدّم مباراة كبيرة وتقدم في الشوط الأول بهدف ذاتي من ألفونسو دافيس في الدقيقة 36.

إلا أن بايرن ميونخ وبشخصيته المعتادة تمكن من العودة حتى ولو كانت متأخرة، فأحرز سيرج جنابري هدف التعادل في الدقيقة 83.

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قبل أن يعود توماس مولر ويُنقذ رقبة فريقه ومدربه نيكو كوفاتش، بهدف الانتصار في الدقيقة 89 بصناعة من كينجسلي كومان.

بهذه النتيجة ينتظر العملاق البافاري قرعة الدور الثالث والتي ستقام بعد انتهاء مباريات يوم الأربعاء من البطولة.