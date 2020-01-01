مولر يُعادل رقم دي بروينه التاريخي في الدوري الألماني

أرقام كبيرة هذا الموسم..

عادل توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، الرقم القياسي المسجل باسم كيفن دي بروينه في عدد التمريرات الحاسمة المُقدمة في موسم واحد من عمر الدوري الألماني، بعد تمريرته الحاسمة في مباراة ناديه أمام آينتراخت فرانكفورت مساء السبت.

وكان العملاق البافاري قد حقق انتصارًا كبيرًا على ضيفه فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مرر مولر فيها تمريرة الهدف الثاني لليون جوريتسكا في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

هذه هي التمريرة الحاسمة رقم 17 لمولر هذا الموسم، ليُعادل رقم دي بروينه عندما كان يرتدي قميص فولفسبورج في موسم 2014-2015، بينما سجل الدبور حتى الآن 6 أهداف، بينما أحرز الدولي البلجيكي في موسمه التاريخي مع الفولفي 10 أهداف بالدوري و6 بين الكأس وبطولة الدوري الأوروبي..

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في الوقت نفسه فإن جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، أصبح يُهدد رقم دي بروينه أيضًا، وذلك بعدما صنع هدفًا جديدًا خلال مباراة فريقه أمام فولفسبورج مساء السبت أيضًا لتصبح التمريرة الحاسمة رقم 16 له هذا الموسم.

وبهذه التمريرة الحاسمة، تخطى الدولي الإنجليزي رقم هنريك مختاريان التاريخي لدورتموند، عندما صنع الأرميني الدولي 15 هدفًا في موسم 2015-2016، ويصبح سانشو هو أكثر من صنع أهدافًا في موسم واحد بالقميص الأصفر والأسود.

دي بروينه لم يتوقف عن الأرقام القياسية بعد مغادرته فولفسبورج في 2015 متوجهًا إلى مانشستر سيتي، فمنذ ذلك الحين صنع 61 هدفًا بما في ذلك 16 خلال هذا الموسم فقط، كما قاد كتيبة بيب جوارديولا لتحقيق لقبين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يظل الرقم القياسي التاريخي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد من نصيب الأسطورة ليونيل ميسي، عندما صنع 29 هدفًا في موسم 2011-2012، في الوقت الذي يحمل فيه تييري هنري الرقم القياسي على صعيد البريميرليج بصناعة 20 هدفًا في الموسم.

الجدير بالذكر أن مولر لم يبدأ الموسم بأفضل صورة وكان في أغلب الوقت على مقاعد البدلاء، لكن بوصول هانزي فليك لقيادة العملاق البافاري تغيرت الأمور كثيرًا بالنسبة له وتحول إلى أحد أهم اللاعبين في البوندسليجا مرة أخرى.