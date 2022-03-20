مولر يشيد ببرشلونة بعد الفوز التاريخي: أرفع لكم القبعة!

أشاد اللاعب الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونخ بما قدمه فريق برشلونة في مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني.

جاء هذا في تغريدة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، عقب أن أطلق الحكم صافرة النهاية.

مولر كتب: "مبروك لبرشلونة، لقد كان من الشرف أن أشاهد هذا الأداء المذهل الليلة، أرفع لكم القبعة".

Congrats @FCBarcelona 🤛🏼



It was a pleasure to watch this amazing performance tonight. Chapeau 😉👏🏻 https://t.co/zTJT1EmDp1 — Thomas Müller (@esmuellert_) March 20, 2022

هداف بايرن ميونخ لا يملك علاقة طيبة للغاية بالنادي الكتالوني، فكان كثير السخرية من الفريق في مناسبات عديدة سابقة، بالأخص عقب تكرار الفوز من قبل النادي البافاري على نظيره برشلونة في السنوات القليلة الماضية.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف نظيفة على ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

الخسارة التي تعرض لها ريال مدريد هي الأكبر هذا الموسم في الدوري الإسباني وتحت قيادة كارلو أنشيلوتي، والأولى في الدوري الإسباني منذ الهزيمة ضد خيتافي.

جدير بالذكر أن ذلك الفوز هو الأول لبرشلونة بعد ست مباريات دون انتصار ضد الملكي، وقلص الفارق بين الفريق الكتالوني والمتصدر إلى 12 نقطة مع مباراة أقل لكتيبة تشافي.