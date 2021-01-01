مولر يزيد من ثروته عبر بيع السائل المنوي!

مجال جديد وغريب لنجم البافاري!

أفادت تقارير إعلامية بأن نجم بايرن ميونخ توماس مولر قرر التوسع في أعماله الخاصة بالخيل وذلك عبر بيع السائل المنوي الخاص بها.

النجم الألماني وهو وزوجته عُرف عنهما تربية وبيع الخيول في مزرعة خاصة تابعة لهما في مقاطعة بافاريا.

وأوضحت "بيلد" أن مولر وزوجته سيبيعان السائل المنوي الخاص بالخيول التي تعيش في المزرعة الخاصة للمهتمين بإنتاج سلالات أرقى.

المزيد من الفرق

وسيتبع الزوجان الموسم الخاص بالعملية أوروبياً في 2021 للمرة الأولى، وذلك في محاولة منهما لاستغلال السلالات المميزة المتواجدة بالمزرعة.

ويتاجر الألماني في الخيول وسبق له بيع عدداً منها بحسب التقرير، ولكن سيستغل ثلاثة منها للحصول على السائل المنوي بحسب التقرير.

اقرأ أيضاً .. مطالبة ميسي بالرحيل وثلاثية بايرن ميونخ وإنجاز ليفربول .. أبرز الظواهر الكروية في 2020

ويتم تقييم جودة الحصان وسائله المنوي على أساس قدراته البدنية وسابق مشاركته في السباقات كما أوضح المختصون في تقرير الجريدة الألمانية.

وعلى الصعيد الكروي، شارك مولر هذا الأسبوع في انتصار فريقه العريض على ماينز بخمسة أهداف مقابل هدفين لحساب الدوري المحلي.