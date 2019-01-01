مولر يُبدي غضبه من أداء بايرن ميونخ في كأس ألمانيا

مولر غير راضٍ..

عبّر توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، عن عدم رضاءه عن أداء فريقه أمام بوخوم في كأس ألمانيا.

وكان بايرن ميونخ قد حوّل تأخره بهدف لفوز صعب في اللحظات الأخيرة بهدفين، ليتأهل إلى الدور الثالث من البوكال الألماني.

مولر كان اللاعب الذي أحرز هدف الانتصار للبافاري، وتحديدًا في الدقيقة 89 بصناعة من كينجسلي كومان.

بدوره، قال مولر لشبكة سكاي شبورت الألمانية بعد المباراة "حقيقة، إنه لمن دواعي سروري أن أحرز هدف الفوز في مباراة إقصائية كهذه."

"الهدف كان بمثابة راحة كبيرة لنا، ولكن بالنسبة للصورة الكبيرة لا يُمكن أن نكون راضيين عن ما حدث الليلة، لن يُساعدنا الحديث والحديث والحديث."

يجدر الإشارة إلى أن مولر يعاني في الآونة الأخيرة داخل الأليانز آرينا، إذ فقد دعم الجماهير والمدرب والإدارة، مع شائعات حول إمكانية رحيله في الشتاء المقبل.

حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، كان قد أكد أن الدولي الألماني لن يرحل بسبب قائمة الإصابات التي تحتم على البافاري الإبقاء على كل نجومه في الشتاء.

في الوقت نفسه، فقد تحدث سيرج جنابري، الذي أحرز الهدف الأول للبايرن اليوم، حيث قال "المباراة لم تذهب بالصورة الجيدة، كان لدينا العديد من سوء التفاهم خلالها، إذا علمنا بشكل أفضل، فلن نرتكب مثل هذه الأخطاء."

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ، ونقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس.

يذكر أن جنابري يُعد واحدًا من نجوم الموسم بالنسبة للبايرن هذا الموسم، وقد برز كثيرًا في منافسات دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا خلال فوز فريقه بسباعية على توتنهام، والتي أحرز منها أربعة أهداف.