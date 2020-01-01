مولر: لولا فشل جنابري مع أرسنال لما أصبح في بايرن ميونخ

رب ضارة نافعة..

أبدى توماس مولر، نجم بايرن ميونخ الألماني، سعادته بالتألق المتأخر لزميله سيرجي جنابري، خلال مسيرته الكروية.

جنابري صاحب الـ24 عامًا، صادفه سوء حظ خلال فترته مع فريقه الأسبق أرسنال ، كما أنه لم يقدم أفضل مستوياته عامة بالدوري الإنجليزي.

جنابري، لعب بقميص الفريق الأول لأرسنال، في 18 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا، إلا أن ذلك يُسعد توماس مولر، إذ ساهم في انتقاله إلى بايرن ميونخ في وقت لاحق.

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وتألق الدولي الألماني مع الفريق البافاري أمام تشيلسي ، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في إطار ذهاب دور الـ16، من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا ، إذ سجل هدفين.

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وسجل جنابري، 6 أهداف في لندن هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا، جاءت جميعها في لندن بواقع 4 أهداف في توتنهام، واثنين أمام البلوز.

وقال مولر، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "أنا سعيد لأنه يسجل عديد الأهداف في لندن الآن وليس قبل خمس سنوات"،

وأضاف صاحب الـ30 عامًا: "لو نجح في التسجيل مع أرسنال فلن يكون معنا الآن!" وقال مولر لقناة سكاي سبورت في ألمانيا.

يذكر أن، مباراة العودة بين بايرن ميونخ وتشليسي، ستُلعب في ألمانيا، يوم 18 مارس المقبل.