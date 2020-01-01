مولر: كرة القدم ستصبح ممتعة برحيل ميسي عن برشلونة!

كان يجب أن يحدث ذلك عاجلًا أو آجلًا..

يرى توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، أن كرة القدم ستصير ممتعة عند رحيل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، معتبرًا أن ذلك كان سيحدث عاجلًا أم آجلًا.

وكان ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة يوم الثلاثاء نيته مغادرة النادي الكتالوني هذا الصيف وبعد 19 عامًا دوّن فيهم تاريخًا كبيرًا في كامب نو.

إنتر وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هم الوجهات الأقرب لليو، بينما أعلن بايرن ميونخ عبر رئيسه كارل هاينتس رومينيجه استحالة ضم صاحب الـ33 عامًا لأسباب مادية.

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مولر بدوره عقّب على رحيل البرغوث بقوله "كان يجب أن يأتي اليوم الذي يذهب كل من ميسي وبرشلونة في طريقهما المنفصل، بالطبع كنت تعتقد أن هذا سيحدث في نهاية مسيرة ميسي، لكن الأمور تبدو مختلفة الآن".

كما أضاف "ميسي هو أحد أفضل لاعبين كرة القدم في العالم، وربما حتى في آخر 100 عام الماضية، على الرغم من أن كل شخص سيكون له رأيه الخاص، فإذا سألت بيليه، ستكون وجهة نظره مختلفة قليلًا".

"الآن سيكون هناك تغيير وهذا سيكون ممتعًا لعالم كرة القدم"

وأتم "إلى جانب مشجعي برشلونة، وهو ما أفهمه، لا أحد ينظر إلى هذا بطريقة سيئة، ولكن بدلًا من ذلك يشعر بالفضول حيال مسار ميسي المستقبلي".

الجدير بالذكر أن هزيمة برشلونة على يد زملاء مولر بثمانية أهداف لهدفين في دوري أبطال أوروبا كانت شرارة اشتعال الأزمة بين ميسي وإدارة البرسا.