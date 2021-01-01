مولر: الأهلي كبير في مصر، وسعداء لتفادي الأخطاء أمامهم

توماس مولر نجم بايرن ميونخ سعيد بفوز فريقه على الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أعرب توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ عن سعادته بالفوز على الأهلي بهدفين نظيفين مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة، ونقلتها صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن فريقه كان يمكنه حسم المباراة مبكرًا.

وقال مولر: لقد حققنا فوزًا مستحقًا في المباراة، كان من الممكن أن نسجل الهدف الثاني في وقت مبكر أكثر وننهي اللقاء".

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وأضاف: "حققنا هدفنا ووصلنا لنهائي كأس العالم للأندية، والآن لدينا الفرصة لتحقيق الفوز بالبطولة".

وأردف عن الأهلي: "كل شيء كان جيد في المباراة، والأهلي كبير في مصر، لذلك نحن سعداء أننا لم نسمح بأي أخطاء".

وكان مولر قد شارك أساسيًا في اللقاء الذي أقيم اليوم وانتهى بفوز بايرن ميونخ بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيواجه نظيره تيجريس المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية بينما يواجه الأهلي بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد الثالث والرابع.