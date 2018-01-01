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ضحية مولر يعود للمشاركة مع أياكس في الدوري

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صاحب الواقعة الشهيرة مع توماس مولر في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

رغم الضربة القوية التي تعرض لها نيكولاس تاجليافيكو مدافع أياكس الهولندي من توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ، إلا أنه أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات.

تاجليافيكو تصدر عناوين الصحف بعد مباراة بايرن وأياكس في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3.

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الواقعة تسببت في طرد مولر لتدخله العنيف في ركلة تشبه لعبة "الكاراتية"، ولكن تاجليافيكو سيعود سريعاً لمواجهة جرافشاب بالدوري هذا الأسبوع.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"يجب علينا أن نلعب كل مباراة مثلما فعلنا أمام بايرن والحفاظ على عقلية الفوز".

وأضاف:"السعي للألقاب يتطلب منك اللعب من أجل الانتصار في كل المباريات.

تاجليافيكو قد تواجهه صعوبة في التعامل مع الكرات الهوائية، نظراً لمعاناته من مشكلة طفيفة بالرأس بعد تدخل مولر.

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وتابع الأرجنتيني:"يجب الانتظار لنرى من سيلعب، إذا شاركت سأضع بعض الدبابيس في رأسي، ولكن إذا أجبرت على لعب كرات هوائية سأفعل ذلك".

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 عاماً شارك في 38 مباراة مع أياكس سجل خلالها 5 وصنع 7 آخرين.

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