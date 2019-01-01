مولر أفشل صفقات بايرن ميونخ في الصيف

هل لعب مولر دورًا في حرمان بايرن ميونخ من ضم مهاجم؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، تسبب في فشل التعاقد مع ماكس كروز وسباستيان هولير خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

بايرن ميونخ تعاقد مع عدد من اللاعبين في الصيف أبرزهم لوكاس هيرنانديز وبينجامين بافارد واستعادة فيليبي كوتينيو من برشلونة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الألمانية أنّ مولر تسبب في فشل التعاقد مع كروز حينما كان في فيردير بريمن ليرحل اللاعب إلى فناربخشه التركي.

كما رفض أيضًا ضم هالير من فرانكفورت لينضم اللاعب بعدها إلى صفوف وست هام يونايتد مقابل 40 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنّ سبب رفض اللاعب جلب مهاجم بديل لروبرت ليفاندوفسكي هو قلقه من عدم الحصول على دقائق لعب كافية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ليفاندوفسكي لا يتعرض لإصابات كثيرة مما يعني مشاركته باستمرار بينما بوجود مهاجم بديل فقد يلعب بدلًا من مولر.

مولر لم ينضم إل منتخب ألمانيا في التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا بسبب الإصابة.