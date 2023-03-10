"موقف غير مقبول".. أول رد فعل من فنربخشه بعد أحداث مباراة إشبيلية

أشياء مؤسفة حدثت من الشرطة الإسبانية

تمنى نادي فنربخشه التركي السلامة للجماهير التي تعرضت للضرب من قبل الشرطة الإسبانية في الطريق إلى إشبيلية لمواجهة الفريق الأندلسي بدور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

كما أعلن النادي أنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم شكوى بحق تعامل الشرطة المسيء مع الجماهير التركية في إسبانية.

تضمن البيان المنشور على الموقع الرسمي للنادي بعنوان "نتمنى الشفاء العاجل لجمهورنا" الكلمات التالية: "تابعنا الموقف غير المقبول والنهج السلبي للشرطة الإسبانية تجاه جماهيرنا الذين كانوا في ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إشبيلية، لمشاهدة المباراة الأولى من دور الـ16 من الدوري الأوروبي".

وأردف: "بادئ ذي بدء، نعرب عن أطيب تمنياتنا لجميع جماهيرنا الذين تعرضوا للهجوم بدون سبب خلال هذه الأحداث، كما التقى نادينا، الذي تابع القضية منذ اللحظة الأولى وتناول الأحداث بحرص، مع السفارة التركية في مدريد لاتخا٫ الخطوات اللازمة لإرسال الشكاوى الرسمية إلى المؤسسات ذات الصلة".

وختم: "بصفتنا نادي فنربخشه الرياضي، نبلغ الجمهور بأننا نتابع هذه المسألة بقوة من خلال سفارتنا في مدريد".