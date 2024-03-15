موقف غريب من مسلي آل معمر أمام الأهلي .. وكاسترو يثير الجدل عن "عقلية النصر"

ماذا يحدث في النصر قبل قمة الأهلي؟..

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اتخذ مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، موقفًا غريبًا للغاية؛ على هامش مواجهة الأهلي، مساء اليوم الجمعة.

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النصر يحل ضيفًا على الأهلي، في العاشرة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي إبراهيم العتيق، طلبت اللجنة التنفيذية بنادي النصر من آل معمر، حضور مباراة الأهلي، بدلًا من الرئيس التنفيذي جويدو فينجا، الذي غادر لإيطاليا، في إجازة.

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العتيق كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن أن آل معمر، رفض طلب اللجنة التنفيذية، متمسكًا بقرار عدم حضور المباراة.

وعلى جانب آخر.. أكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على أن تدريب قلعة العالمي، مسؤولية كبيرة للغاية.

وتمنى كاسترو في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، قبل انطلاق المباراة، أن يواصل نجوم فريقه، السير على نفس العقلية الانتصارية، مثلما فعلوا في اللقاءات الماضية.

وأضاف المدير الفني البرتغالي: "حققنا الفوز في آخر مباراة على العين؛ لكن مع الأسف النتيجة لم تكن كافية للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا".

جدير بالذكر أن العالمي، تعرض لمجموعة من الخسائر والتعادلات في المباريات الأخيرة - على عكس ما ذكره كاسترو بخصوص العقلية الانتصارية -؛ ما أدى إلى ابتعاده عن الهلال "متصدر الدوري" بـ12 نقطة، وتوديع المسابقة الآسيوية، من دور ربع النهائي.

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