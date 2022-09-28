موقف طريف.. الأمن كاد أن يطيح بميسي أمام جامايكا

ميسي يتعرض لموقف طريف خلال مواجهة الأرجنتين وجامايكا الودية.

شهدت مواجهة الأرجنتين وجامايكا الودية لقطة طريفة، حيث كاد ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني أن يتعرض للسقوط على أرض الملعب بسبب تدخل حراس الأمن لمنع أحد الجماهير التى اقتحمت الملعب راغبة في الحصول على تذاكر من قائد راقصي التانجو.

واقتحم أحد الجماهير ملعب اللقاء المقام في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على توقيع ليونيل ميسي.

ماذا حدث مع ميسي في مواجهة جامايكا؟

بينما كان ميسي يسير عائداً إلى خط المنتصف بعد الاحتفال بأحد أهدافه، اقتحم أحد الجماهير ملعب المباراة وتوجه إليه، حيث أراد أن يوقع قائد الأرجنتين على ظهره العاري وهو ما قام به ميسي، لكن سرعان تدخل حراس الأمن لإبعاد المشجع المقتحم من الملعب بقوة لدرجة أنهم كادوا أن يوقعوا ميسي على الأرض.

سجل ميسي ثنائية ضد جامايكا حيث قاد منتخب الألبيسيليستي للفوز 3-0 على ملعب ريد بول أرينا في نيوجيرسي.

الأرجنتين وصلت إلى 35 مباراة بدون هزيمة وستتجه إلى كأس العالم 2022 كواحدة من المرشحين للفوز باللقب.

يذكر أن الأرجنتين تتواجد في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 قطر، رفقة كلًا من السعودية والمكسيك وبولندا.