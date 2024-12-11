"هذا موقف الهلال" .. كريستيانو رونالدو قد يتواجد في كأس العالم للأندية 2025!

النصر لن يلعب في مونديال الأندية!

كشف الصحفي خوسيه فيليكس دياز عن مفاجأة المفاجآت في كرة القدم، حيث أشار إلى أن هناك فرصة لتواجد كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية 2025.

النصر لن يلعب في مونديال الأندية بل سيُمثل السعودية جاره الهلال بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، وقد تحدثت بعض المصادر مؤخرًا عن إمكانية انضمام رونالدو للهلال خلال البطولة لكن النفي كان قاطعًا من جميع الأطراف.

صاحب الـ39 عامًا ارتبط كذلك بالتواجد مع الأهلي المصري خلال كأس العالم للأندية الذي سيقام الصيف القادم في أمريكا، لكن مصدر في النادي القاهري نفى الأمر تمامًا مؤكدًا أن ميزانية التعاقد مع رونالدو تفوق إمكانيات النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دياز لم يكشف هوية النادي الذي قد يلعب له رونالدو خلال كأس العالم للأندية 2025، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أنه سأل الرئيس التنفيذي للهلال ولم يحصل على إجابة قاطعة، مضيفًا "هناك كلام عن تواجد كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية، كم سيكون جميلًا أن يخوض رونالدو تلك البطولة لكن تبقى الأمور صعبة قليلًا. مع من؟ لا أعلم، هناك أقاويل! وقد سألت الرئيس التنفيذي للهلال فأجاب أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن تلك الأمور".

يُشار إلى أن كأس العالم للأندية 2025 سيُقام في أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.