موقعة "تكسير العظام" بين رونالدو وميتروفيتش تتصدر فانتازي الدوري السعودي

حان موعد ديربي الرياض

تستحوذ قمة النصر والهلال، ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، على اهتمام عشاق لاعبي فانتازي جول لدوري روشن، قبل جولتين فقط على النهاية، وإعلان المتسابقين الفائزين.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا).

ورغم أن بطولة الدوري حسمت للهلال منذ الجولة الماضية، كما حسم النصر نظريًا الوصافة إلا أن القمة المرتقبة تحظى باهتمام عشاق فانتازي جول.

فمن المنتظر أن تكون المواجهة "بروفة" للموقعة المرتقبة بين الفريقين في نهائي الكأس نهاية الشهر الجاري، وبالتالي فإن كل فريق سيستعرض عضلاته على الآخر.

ولذلك فإنه من المتوقع أن يتألق المهاجمون بشكل كبير، كما أنه من المتوقع ألا يخرج أي فريق بشباك نظيفة، لذلك ستكون النصيحة هي استقدام المهاجمين مثل كريستيانو رونالدو، وألكسندر ميتروفيتش، والابتعاد إن أمكن عن المدافعين.

Amazon

وإلى جانب لاعبي النصر والهلال، فإنه من المتوقع تألق لاعبي الأهلي الذي يستضيف على ملعبه أبها، لذلك إذا أمكن استقدم ثلاثي من الأهلي مثل فراس البريكان ورياض محرز أو روبرتو فيرمينو.

كما أنه من المتوقع تألق لاعبين مثل لوكاس زيلارايان وكريستيانو تيلو، وبن دبكة من الفتح الذ يواجه الطائي، وكذلك خالد ناري من الخليج، الذي يستضيف الاتحاد الذي دخل النفق المظلم ولا ينصح باستقدام أي لاعب منه.

ومع حاجة الرائد للفوز على الوحدة من أجل تفادي الهبوط، فإنه من المنتظر تألق لاعبيه وينصح باستقدام أمير سعيود، والبرقاوي، وكذلك يمكنك استقدام لاعبين من الفيحاء المتألق في الفترة الأخيرة وأبرز من يتم استقدامه عبد الحميد الصابيري، وفاشيون ساكالا.

خيارات الكابتن

1 – كريستيانو رونالدو: متوقع تألقه بشدة أمام الهلال لإثبات جدارته بلقب الهداف

2 – ألكسندر ميتروفيتش: يسعى هو الآخر للحاق بكريستيانو ومن المنتظر تألقه

3 – فراس البريكان: لديه مباراة سهلة ومن الممكن أن يزور الشباك كثيرًا

Amazon