موعد نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا، سجل المواجهات، الجوائز المالية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد نهائي يورو 2024 على الملعب الأولمبي في برلين بين إسبانيا وإنجلترا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، نهائي بطولة يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا مساء الأحد المقبل.

وأوفت النسخة الحالية من البطولة الأوروبية، بكافة الوعود من حيث المتعة والإثارة إذ شاهدنا العديد من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة منذ دور المجموعات وحتى المراحل الأخيرة في البطولة.

ووصل إلى نصف النهائي، نخبة المنتخبات الأوروبية، وسنكون على موعد مع نهائي ناري، سيجمع بين إسبانيا وإنجلترا .

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا ؟

موعد نهائي يورو 2024 2024، هو يوم الأحد 14 يوليو 2024 على الملعب الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لنهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة نهائي يورو 2024 على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناتي beIN Sports Max 1 وكذلك beIN Sports Max 2.

شاهد البث المباشر لمباراة نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق.TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نهائي يورو 2024 الأحد 14 يوليو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max 1 الملعب الأولمبي beIN Sports Max 1

ما هو طريق إسبانيا لنهائي يورو 2024؟

تواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية والتي أطلق عليها مجموعة الموت، لكن نجح في تصدرها بالعلامة الكلام.

لاروخا بدأ البطولة بالفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، ثم فاز على إيطاليا بهدف دون رد وكرر النتيجة أمام ألبانيا.

واصطدم منتخب إسبانيا بنظيره جورجيا في ثمن النهائي لكن انتصر برباعية لهدف، ليضرب موعدًا مع ألمانيا.

وأمام صاحب الأرض، انتصر لاروخا بهدفين لهدف في مباراة مثيرة امتدت حتى الأشواط الإضافية.

وأظهر منتخب إسبانيا شراسته في نصف النهائي بتحويل تأخره لفوز أمام فرنسا.

ما هو طريق إنجلترا لنهائي يورو 2024؟

أما إنجلترا فكانت في المجموعة الثالثة ونجحت في التأهل في الصدارة.

بدأ الإنجليز بالفوز على صربيا بهدف دون رد، ثم بعد ذلك حقق التعادل بهدف لمثله على الدنمارك وتعادل سلبي ضد سلوفينيا.

البداية المحبطة استمرت في دور الـ16 حينما تفوق سلوفاكيا وكاد أن يقصي الأسود الثلاثة، لكن بيلينجهام وكين جلبا الفوز بعد تعادل في الوقت القاتل وفوز في الأشواط الإضافية.

وفي ربع النهائي، تجاوز إنجلترا نظيره سويسرا من ضربات الترجيح، ثم جاء في نصف النهائي ليطيح بمنتخب هولندا بهدف واتكينز القاتل ويفوز 2-1.

ما هو تايخ مواجهات إسبانيا وإنجلترا في اليورو وجميع المسابقات؟

تمتلك إنجلترا أفضلية تاريخية على إسبانيا في بطولة اليورو عبر التاريخ، إذ فاز منتخب الأسود الثلاثة في المواجهتين السابقتين.

والتقيا المنتخبان في دور المجموعات عام 1980 وفازت إنجلترا بهدفين لهدف، ثم في ربع نهائي 1996 وحسمت ركلات الترجيح المواجهة لصالح إنجلترا.

وإجمالًا، تواجه المنتخبين في 27 مرة، حققت إسبانيا 10 انتصارات وفازت إنجلترا 13 مرة وحسم التعادل أربع مباريات، وكانت آخر مواجهة للبلدين في دوري الأمم الأوروبية 2018-2019 وفازت إسبانيا 2-1.

البطولة المواجهات فوز إسبانيا فوز إنجلترا التعادل كأس العالم 2 1 0 1 يورو 2 0 1 1 التصفيات المؤهلة لليورو 2 0 2 0 دوري الأمم الأوروبية 2 1 1 0 المباريات الودية 19 8 9 2 الإجمالي 27 13 10 4

ما قيمة الجوائز المالية لبطولة يورو 2024؟

سيحصل المنتخب الفائز على بطولة يورو 2024، على 24 مليون جنيه إسترليني إن فاز في كافة مبارياته في البطولة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر توزيع مبلغ قدره 283.5 مليون جنيه إسترليني، على الفرق الـ 24 المشاركة في المسابقة، ويحصل كل منتخب على 856 ألف جنيه إسترليني للفوز في مباراة بدور المجموعات، و428 ألف جنيه إسترليني مقابل التعادل.

وسيحصل الفريق الذي يتأهل إلى دور الـ 16 على 1.28 مليون جنيه إسترليني، والفريق الذي سيصل إلى ربع النهائي سيحصل على 2.14 مليون جنيه إسترليني.

بينما سيحصل الفريق الذي سيصل إلى نصف النهائي على 3.42 مليون جنيه إسترليني، وسيحصد الفريق صاحب المركز الثاني في البطولة على 4.28 مليون جنيه إسترليني، وستنتعش خزائن الفريق المتوج باللقب بـ 6.86 مليون جنيه إسترليني.

ما هو سجل الفائزين ببطولة أمم أوروبا؟

يعد منتخبا ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجًا ببطولة أمم أوروبا، حيث حصد كل منهما البطولة في ثلاث مناسبات.

ويأتي خلفهما منتخبا إيطاليا وفرنسا، وحقق كل منهما البطولة مرتين.