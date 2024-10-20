موعد نهائي كأس السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد كأس السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته...

يتجدد اللقاء مرة أخرى في قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، ولكن هذه المرة في نهائي كأس السوبر المصري 2024، والمقام في دولة الإمارات.

وبعد أقل من شهر على نهائي كأس السوبر الإفريقي، والذي فاز به الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح، يستقبل استاد محمد بن زايد، ديربي جديد للكرة المصرية، سيهدف الأهلي فيه لمصالحة جماهيره، ويسعى الزمالك لتحقيق لقبه الثاني هذا الموسم.

ونجح الزمالك، في حجز المقعد الأول بالمباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما وصل الأهلي للنهائي، بالتغلب على سيراميكا كيلوباترا، بهدفين مقابل هدف.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة كأس السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة وسجل المواجهات الثنائية.

ما موعد نهائي كأس السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك؟

موعد نهائي لبطولة كأس السوبر المصري 2024 هو الخميس 24 أكتوبر 2024 على استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك؟

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث إذاعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024 وكذلك حصلت شبكة "إم بي سي" السعودية على حقوق بث المباراة برفقة قناة أون تايم سبورتس.

كيف تشاهد نهائي كأس السوبر المصري2024 بين الأهلي والزمالك؟

هواة البث المباشرة يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر القناة الرسمية الرسمية قناة أبو ظبي على يوتيوب.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الزمالك الخميس 24 أكتوبر 2024،

20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات AD Sports HD1 محمد بن زايد إم بي سي مصر 2 أون تايم سبورتس

ما تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في جميع المسابقات؟

يتفوق الأهلي على الزمالك في تاريخ المواجهات بجميع المسابقات، إذ حقق الفوز في 97 مرة مقابل 52 خسارة، وحل التعادل 76 مرة.

البطولة المباريات فوز الزمالك فوز الأهلي التعادل الدوري المصري 127 28 49 50 كأس مصر 33 11 17 5 السوبر المصري 8 2 6 0 كأس السلطان حسين 6 3 1 2 دوري القاهرة 42 9 21 12 دوري أبطال إفريقيا 9 0 6 3 السوبر الإفريقي 1 1 0 0 إجمالي المباريات الرسمية 225 52 97 76 المباريات الودية 23 8 11 4 الإجمالي 249 60 109 80

ما سجل الفائزين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ؟

يتربع الأهلي على صدارة ترتيب الفائزين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ بعد فوزه بـ 14 لقبًا، ويأتي خلفه الزمالك ومعه أربعة ألقاب.