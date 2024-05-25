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مصعب صلاح

موعد نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

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تعرف على موعد كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

يتجدد اللقاء السنوي في كأس السوبر الإفريقي، حيث يتواجه بطلا دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية من أجل معرفة من يسيطر على القارة السمراء في السوبر الإفريقي.

مواجهة هذا العام ستكون مصرية خالصة بعد حصد الأهلي لبطولة دوري ابطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، بينما فاز الزمالك بالبطولة الثانية له في الكونفيدرالية.

الأهلي تفوق على الترجي في نهائي دوري ابطال إفريقيا، بينما حرم الزمالك نهضة بركان من التتويج بالكونفيدرالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة وسجل المواجهات الثنائية والمتوجين..

ما موعد نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك؟

لم يتم تحديد موعد نهائي لبطولة كأس السوبر الإفريقي 2024، ولكن الاتحاد الإفريقي أكد على أنّ المباراة سوف تقام بين 25 و 30 يونيو المقبل.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك؟

تذاع مباراة كأس السوبر الإفريقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، يمكنك مشاهدة مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الأهلي - الزمالك25-30 يونيو 2024beIN Sport-

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي؟

تواجه الفريقان في مناسبة واحدة فقط في السوبر الإفريقي وكانت عام 1994.

وحقق الزمالك اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف.

عدد المبارياتفوز الأهليفوز الزمالكالتعادل
1010

ما تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في جميع المسابقات؟

يتفوق الأهلي على الزمالك في تاريخ المواجهات بجميع المسابقات، إذ حقق الفوز في 97 مرة مقابل 52 خسارة، وحل التعادل 76 مرة.

البطولةالمبارياتفوز الزمالكفوز الأهليالتعادل
الدوري المصري127284950
كأس مصر3311175
السوبر المصري8260
كأس السلطان حسين6312
دوري القاهرة4292112
دوري أبطال إفريقيا9063
السوبر الإفريقي1100
إجمالي المباريات الرسمية 225529776
المباريات الودية238114
الإجمالي 2496010980

من هو أكثر فريق فاز بكاس السوبر الإفريقي؟

أكثر فريق فاز بكأس السوبر الإفريقي هو الأهلي المصري الذي يسيطر بالطول والعرض على ألقاب القارة السمراء..

الجدول التالي يستعرض سجل المتوجين بلقب كأس السوبر الإفريقي عبر التاريخ..

الترتيبالفريقعدد الألقاب
1الأهلي المصري8
2الزمالك المصري4
3مازيمبي الكونغولي3
=4النجم الساحلي التونسي2
=4الرجاء المغربي2
=4إنييمبا النيجيري2
=7الترجي التونسي1
=7الوداد المغربي1
=7نهضة بركان المغربي1
=7أفريكا سبورت الإيفواري1
=7هارتس أوف أوك الغاني1
=7أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي1
=7أسيك ميموزا الإيفواري1
=7وفاق سطيف الجزائري1
=7المغرب الفاسي المغربي1
=7ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي1
=7اتحاد العاصمة الجزائري1
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