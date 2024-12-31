موعد نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 بين عمان والبحرين والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 والذي يجمع بين منتخبي عمان والبحرين وكل ما تريد معرفته عن المباراة...

تتجه الأنظار إلى استاد جابر الأحمد الدولي، في مدينة الفروانية الكويتية، لاستقبال نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26، والذي يجمع بين منتخبي عمان والبحرين.

يشارك المنتخب العُماني وعينه على تحقيق البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، حيث أن منتخب الأحمر قد حقق اللقب في نسختي 2009 و 2017، واستطاع أبناء المدرب رشيد جابر الصعود في صدارة المجموعة الأولى، قبل أن يصطدم بالمنتخب السعودي في نصف النهائي وينتصر بهدفين مقابل.

على الجانب الأخر صعد المنتخب البحريني أيضاً متصدراً مجموعته، قبل أن يُُقصي المنتخب المستضيف "الكويت" في نصف النهائي، ليتأهل للنهائي السادس في تاريخه، طمحاً لتحقيق لقبه الثاني في البطولة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة عمان والبحرين، في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المواجهة المرتقبة.

ما موعد نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 بين عمان والبحرين؟

موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 بين عمان والبحرين، هو السبت 4 يناير 2025، على استاد جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 بين عمان والبحرين ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 26 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة قنوات الكأس قناة الكويت الرياضية القناة الرياضية العراقية قناة البحرين الرياضية قناة أبو ظبي الرياضية 1 قناة عمان الرياضية قناة دبي الرياضية 1

شاهد البث المباشر لمباراة عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

يمكنك مشاهدة نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26" بين عمان والبحرين عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

كما يقوم موقع جول دوت كوم بعمل بث مباشر قبل انطلاق المواجهة بنحو ساعة كاملة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب عمان - البحرين الأربعاء 4 يناير 2025

20:00 الإمارات، 19:00 السعودية الكويت الرياضية لم يتحدد بعد ستاد جابر الأحمد الدولي العراقية الرياضية لم يتحدد بعد SSC NEWS لم يتحدد بعد الكأس 1 لم يتحدد بعد دبي الرياضية لم يتحدد بعد عمان الرياضية لم يتحدد بعد البث عبر الإنترنت شاهد STARZPLAY شوووف

تشكيل منتخب عمان المتوقع أمام البحرين في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26"

يغيب المنذر ربيع العلوي عن المنتخب العماني في النهائي المنتظر بعد تلقيه لبطاقة حمراء في لقاء السعودية بنصف النهائي.

من المتوقع أن يعتمد المدرب رشيد جابر على العناصر الآتية:

الخطة 4-4-2 حارس المرمى فايز الرشيدي الدفاع علي البوسعيدي - ثاني الرشيدي - احمد الخميسي - جميل سليم اليحمدي الوسط زاهر الأغبري - أرشد العلوي - عبدالله فواز - حارب السعدي الهجوم عبد الرحمن المشيفري - عصام الصبحي

تشكيل منتخب البحرين المتوقع أمام عمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26"

يغيب عن المنتخب البحريني في لقاء النهائي كل من مهدي عبد الجابر وسيد مهدي باقر بسبب الإيقاف.

من المحتمل أن يعتمد المدرب دراجان تالايتش على التشكيل الآتي:

الخطة 4-2-3-1 حارس المرمى إبراهيم لطف الله الدفاع عبدالله الخلاصي - وليد الحيام – أمين بنعدي - حمد الشمسان المحور كميل الأسود – سيد ضياء سعيد الوسط مهدي الحميدان – محمد مرهون - علي مدن الهجوم محمد الرميحي

سجل الفائزين بكأس الخليج العربي عبر التاريخ

حصدت الكويت البطولة 10 مرات كأكثر منتخب تُوج ببطولة كأس الخليج العربي، وفي الجدول الآتي قائمة أكثر الدول فوزًا باللقب.