تعرف على موعد نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 بين الزمالك ونهضة بركان والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

ضرب كل من الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي موعدًا في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 بعد أن تخطيا المشوار بروعة إلى النهائيات.

الزمالك فاز في نصف النهائي على دريمز الغاني بنتيجة 3-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تخطى نهضة بركان عقبة اتحاد الجزائر بالفوز الاعتباري بعد انسحاب الفريق الجزائري. في نصف النهائي وعدم خوضه المباراتين.

الآن يتكرر النهائي الذي جرى بين الفريقين في نسخة 2019، وحينها فاز نهضة بركان في المغرب بهدف من لابا كودجو، بينما فاز الزمالك في برج العرب بهدف نظيف سجله محمود علاء، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للزمالك في الأخير.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

ما موعد نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 بين الزمالك ونهضة بركان؟

تقام مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي يومي 12 مايو 2024 و19 مايو 2024 بنظام الذهاب والإياب.

وتلعب المباراة الأولى على ملعب بركان في المغرب، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي.

ما القنوات الناقلة ل نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 بين الزمالك ونهضة بركان؟

تذاع مباريات الكونفدرالية الإفريقية على شبكة قنوات beIN Sports ستجد مباراة الزمالك ونهضة بركان على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة موعد الذهاب موعد الإياب القناة الناقلة الزمالك - نهضة بركان الأحد 12 مايو 2024 الأحد 19 مايو 2024 beIN Sports

ما تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان في البطولات المختلفة؟

تواجه الفريقان من قبل في مباراتي نسخة 2019، وفاز كل فريق في ملعبه، قبل أن يتوج الزمالك في النهاية..

عدد المباريات فوز الزمالك فوز نهضة بركان التعادل 2 1 1 -

ما سجل المتوجين ببطولة الكونفدرالية الإفريقية؟ ومن أكثر المتوجين بها؟

يعد الصفاقسي التونسي أكثر من توج بالكونفرالية الإفريقية برصيد 3 مناسبات، وفيما يلي نستعرض السجل الكامل للمتوجين بالبطولة..