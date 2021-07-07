موعد نهائي يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن نهائي يورو 2020، موعد المباراة، القنوات الناقلة، الأبطال التاريخيون للبطولة، الجوائز المالية، الملعب وأكثر من ذلك

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، نهائي بطولة يورو 2020، والتي تعد ثاني أهم البطولات الدولية بعد كأس العالم، خاصة مع وصولنا إلى المرحلة الإقصائية من البطولة وزيادة المتعة والحماس في المباريات.

تشهد النسخة الحالية من البطولة، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق القوية، ومرشح للفوز بالبطولة أكثر من منتخب وعلى رأسهم منتخب إيطاليا بعد المستوى الذي ظهر به في دور المجموعات ودور الـ 16، كما ستعمل فرنسا على مواصلة النجاحات والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة والبداية أمام سويسرا في دور الـ 16.

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ومع اقتراب نهاية النسخة الحالية، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن نهائي يورو 2020.

ما هو موعد نهائي يورو 2020؟

موعد نهائي بطولة يورو 2020 هو يوم الأحد 11 يوليو 2021، الموافق 1 ذو الحجة 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي يورو 2020؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

أين يقام نهائي يورو 2020؟

سيقام نهائي يورو 2020، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

تم افتتاح الملعب في عام 2007، بعد أن تم هدم الملعب القديم في سبتمبر 2002، ومع التجديدات وصلت السعة الجماهيرية للملعب العريق إلى 90,000 متفرجًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نهائي يورو 2020 الأحد 11 يوليو 2021،

1 ذو الحجة 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max ويمبلي، لندن

من هما طرفا نهائي يورو 2020؟

سيجمع نهائي يورو 2020 بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا، بعد فوز الأول على إسبانيا والثاني على الدنمارك في نصف النهائي.

المواجهة النتيجة إيطاليا - إسبانيا 1-1

(2-4) بركلات الترجيح إنجلترا - الدنمارك 1-2

كم عدد الجماهير الحاضرة مباراة نهائي يورو 2020؟

بدأت عودة الروح إلى الجسد تدريجيًا في كرة القدم، وشهدت بطولة يورو 2020، حضور الجماهير وتزينها للملاعب المختلفة، وبكل تأكيد ستكون المباراة النهائية بحضور جماهيري.

وأعطت إدارة ملعب ويمبلي الضوء الأخضر وسمحت بحضور 75% من سعة الاستاد للمباراة النهائية، مما يعني إقامة المباراة النهائية تحت أنظار أكثر من 60,000 متفرجًا.

ما هي الفرق الفائزة ببطولة اليورو عبر التاريخ؟

يسيطر كل من منتخبي ألمانيا وإسبانيا، على البطولة الأوروبية وفي رصيد كل منهم ثلاثة ألقاب، ويأتي خلفًا منهم منتخب فرنسا الذي بلقبين وكان آخرهما في نسخة 2000.

بينما كان الاتحاد السوفيتي هو أول منتخب يحصل على البطولة في نستختها الأولى والتي كانت في عام 1960، بينما حقق المنتخب البرتغالي آخر لقب في نسخة 2016.

الأبطال التاريخيون لبطولة اليورو:

الفريق البطل الوصيف ألمانيا 3 (1972، 1980، 1996) 3 (1976، 1992، 2008) إسبانيا 3 (1964، 2008، 2012) 1 (1984) فرنسا 2 (1984، 2000) 1 (2016) الاتحاد السوفيتي 1 (1960) 4 (1964، 1972، 1988) إيطاليا 1 (1968) 2 (2000، 2012) التشيك 1 (1976) 1 (1996) البرتغال 1 (2016) 1 (2004) هولندا 1 (1988) - الدنمارك 1 (1992) - اليونان 1 (2004) - يوغسلافيا - 2 (1960، 1968) بلجيكا - 1 (1980)

كم تبلغ الجوائز المالية ليورو 2020؟

بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا على العالم، في كافة الجوانب إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر زيادة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في نسخة 2020 بنسبة كبيرة، عن النسخة الماضية والتي كانت في 2016.

وبلغت الجوائز المالية في البطولة والتي أقرها الاتحاد الأوروبي 456 مليون يورو، سيتم توزيعها على الـ 24 منتخبًا المشاركين في البطولة.

المباراة النهائية ستكون قيمتها 17 مليون يورو، سيحصل الفائز فيها على 10 ملايين، بينما يحصل الوصيف على 7 مليون يورو.