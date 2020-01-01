نهائي كأس قطر 2020 الموعد، القنوات الناقلة والملعب المستضيف

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس قطر 2020، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب المستضيف والأبطال السابقين للبطولة

أحمد جمال

اقترب الموعد المنتظر لجميع عشاق الكرة القطرية لمشاهدة مباراة تحديد بطل النسخة الحالية من كأس قطر 2020، والتي ستجمع الدحيل بالسد في مباراة دائماً ما تكون غاية في القوة على مدار مواجهات الفريقين سواء على المستوى المحلي أو الآسيوي، وقد استطاع نادي الذهب أن ينتصر في الجولة السابقة على السيلية بهدفين نظيفين، ليحجز مقعده في النهائي لمواجهة الزعيم القطري الذي أقصى الريان بعد الانتصار الكبير برباعية مقابل هدف.

يُعد الكأس القطري الذي تم تنظيمه لأول مرة عام 1995 تحت مسمى كأس ولي العهد البطولة الثانية من حيث الأهمية بعد بطولة دوري نجوم قطر، وهي بطولة يُنظمها الاتحاد القطري بعد نهاية موسم الدوري لأندية المربع الذهبي المحتلين للمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب، ويتم تقسيمها ليتواجه المتصدر بصاحب المركز الرابع، بينما يلتقي أصحاب المركزين الثاني والثالث.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد نهائي كأس قطر 2020، ما هي القنوات الناقلة؟ ومن هم الأبطال التاريخيين للبطولة؟ وأكثر من ذلك.

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موعد نهائي كأس قطر 2020

يُلعب نهائي كأس قطر يوم الجمعة القادمة الموافق 17 يناير 2020، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الدوحة، وسيفتح استاد جاسم بن حمد بنادي السد أبوابة لاستضافة اللقاء المرتقب.

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موعد مباراة نهائي كأس قطر:

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة السد - الدحيل 17 يناير 2020،

22 جمادي الأول 1441،

17:30 قطر، 16:30 مصر استاد جاسم بن حمد beIN SPORTS HD

نتائج مباريات نصف نهائي كأس قطر

استطاع السد أن ينتصر في مباراة نصف النهائي على فريق الريان بأربعة أهداف مقابل هدف، وفي الجهة الأخرى استطاع الدحيل أن ينتصر بثنائية نظيفة على السيلية.

المباراة النتيجة الدحيل - السيلية 0-2 السد - الريان 1-4

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس قطر 2020؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس قطر 2020.

القنوات الناقلة لنهائي كأس قطر 2020:

المباراة الموعد القنوات الناقلة السد - الدحيل 17 يناير 2020،

22 جمادي الأول 1441،

17:30 قطر، 16:30 مصر beIN SPORTS HD

لا تستحوذ الشبكة على الحقوق التليفزيونية فقط، بل أيضاً تمتلك حقوق البث المباشر بالفيديو عن طريق الإنترنت، وستخصص المؤسسة العربية الإعلامية خدمة بي إن كونتكت لهذا الغرض.

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطية مباشرة ولحظة بلحظة لكافة أحداث وكواليس مباراة نهائي كأس قطر 2020، وستبدأ فعالياته قبل انطلاق صافرة بداية المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة البث المباشر بالفيديو عبر الإنترنت تغطية النسخة العربية لموقع جول السد - الدحيل beIN CONNECT أضغط هنا للدخول لصفحة البث

ما هي أماكن بيع تذاكر نهائي كأس قطر 2020؟

خصصت اللجنة المنظمة أكثر من منفذ لبيع تذاكر نهائي كأس قطر 2020، والذي ستنطلق صافرة البداية له يوم الجمعة القادمة 17 يناير 2020 في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الدوحة.

يمكنك الحصول على تذكرتك من نادي السد ، الدحيل ونادي قطر، وسيوضح الجدول التالي جميع التفاصيل.

جدول أماكن بيع تذاكر نهائي كأس قطر:

المكان الموقع التوقيت نادي السد بوابة (4 و 5) من 4 إلى 9 مساءً بتوقيت قطر نادي الدحيل بوابة 5 من 4 إلى 9 مساءً بتوقيت قطر نادي قطر بوابة 5 من 4 إلى 9 مساءً بتوقيت قطر

من هم الأبطال السابقين لكأس قطر؟

السد هو البطل التاريخي لبطولة كأس قطر برصيد 6 ألقاب، والتي كانت آخرها عام 2017، بينما يأتي الريان في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، فيما يتشارك كلًا من الدحيل ، الغرافة ونادي قطر في المركز الثالث برصيد ثلاث ألقاب.

الأبطال السابقين لكأس قطر: