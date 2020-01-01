نهائي كأس أمير قطر 2020 | الموعد، القنوات الناقلة والأبطال السابقون

تعرف على موعد نهائي كأس أمير قطر 2020، وما هي القنوات الناقلة للقمة المرتقبة بين السد والعربي؟ والأبطال السابقون وكل ما تريد معرفته عن المباراة..

ينتظر عشاق كرة القدم القطرية نهائي كأس أمير قطر والذي يُعد ثاني أهم بطولة بقطر من حيث الأهمية بعد بطولة دوري نجوم قطر، خاصة وأن الفائز يُنافس بطل الدوري على بطولة آخرى وهي كأس الشيخ جاسم.

كان من المفترض أن يُلعب النهائي في شهر مايو الماضي كما جرت العادة دائمًا، إلا أن أزمة فيروس كورونا وتوقف كرة القدم على مدار ثلاثة أشهر تسببت في تأجيل نصف النهائي حتى شهر أكتوبر.

بداية المشوار كان من خلال الدور التمهيدي في 5 يناير 2020، وقد ضمت البطولة نخبة الأندية القطرية وشهدت مباريات مثيرة جدًا وكان فريق "المرخية" هو الحصان الأسود لها بوصوله لنصف النهائي رغم نشاطه في الدرجات الأدنى.

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كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الإثارة في نصف النهائي الذي لُعب في نهايات أكتوبر الماضي، حيث التقى السد والدحيل وانتصر الأول برباعية لهدف، فيما تخطى العربي عقبة المرخية بهدفين نظيفين.

الآن سيلتقي السد مع العربي في النهائي، مباراة مثيرة للغاية سنتعرف على كل ما يخصها في هذا التقرير.

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ما هو موعد نهائي كأس أمير قطر 2020؟

من المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس أمير قطر 2020 بين السد والعربي يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2020، الموافق 4 جمادى الأول 1442 هجريًا، على ستاد الريان المونديالي.

صافرة بداية القمة المرتقبة سوف تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة نهائي كأس أمير قطر:

المباراة الملعب الموعد السد - العربي الريان المونديالي الجمعة 18 ديسمبر 2020،

4 جمادى الأول 1442،

20:00 قطر والسعودية، 21:00 الإمارات

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس أمير قطر 2020؟

سيذاع نهائي كأس أمير قطر 2020 تليفزيونيًا على قنوات الكأس الرياضية وقناة بي إن سبورت المفتوحة، كما سيكون متاحاً للمشاهدة على الإنترنت عبر خدمة بي إن كونكت التي توفرها الشبكة القطرية.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر الوسائل السابقة، فيقدم موقع جول خدمة البث المباشر لها على أن ينطلق البث قبلها بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة السد - العربي الجمعة 18 ديسمبر 2020،

4 جمادى الأول 1442،

20:00 قطر والسعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS HD

قنوات الكأس

هل سيقام نهائي كأس أمير قطر 2020 بحضور جماهيري؟

أعلنت السلطات القطرية عن إقامة مباراة نهائي كأس أمير قطر 2020 بحضور جماهيري، دون الكشف عن الأعداد الذي سيُسمح لها بالتواجد في ملعب الريان المونديالي.

سعة ملعب الريان 40 ألف متفرج، ولكن بالطبع لن يُسمح بأن تقام المباراة بحضور جماهيري كامل في ظل أزمة فيروس كورونا، وأكدت السلطات الصحية أنها الأولوية دومًا لصحة الجماهير، بالتالي فالحضور سيكون لعدد محدود مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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كما أعلنت وزارة الصحة القطرية عن أن جميع من سيحضر إلى الملعب سيخضع للفحص الطبي للتأكد من سلامته من فيروس كورونا ومنعًا لتفشي العدوى بين الجماهير.

بشكلٍ عام، كانت تقام جميع مباريات الدوري القطري في الفترة الماضية بحضور جماهيري محدود، لكن يتوقع أن تكون الأعداد الحاضرة في نهائي الكأس أكبر قليلًا في بروفة للملعب الذي سيستضيف كأس العالم بعد عامين من الآن.

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من هم أبطال النسخ السابقة من كأس أمير قطر؟

يملك فريق السد الرقم القياسي كأكثر الأندية القطرية تتويجًا بكأس أمير قطر بمعدل 16 مرة، ويليه نادي العربي في المركز الثاني برصيد 8 ألقاب، ويقع الغرافة في المركز الثالث برصيد 7 ألقاب ومن بعده الريان الذي فاز باللقب 6 مرات ومن ثم الأهلي الذي توج بالبطولة في أربع مناسبات.

أما بطل النسخة الماضية فكان الدحيل بعد التغلب في النهائي على السد بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يخرج العملاق في هذه النسخة على يد الزعيم في نصف النهائي.

الأبطال التاريخيين لكأس أمير قطر: