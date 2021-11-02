موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021، القنوات الناقلة والجوائز

تتجه الأنظار إلى العاصمة السعودية الرياض، لمتابعة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع بين الهلال السعودي، وبوهانج الكوري الجنوبي.

وشهد الموسم الحالي للبطولة الآسيوية، العديد من المباريات القوية والمثيرة، والتي أمتعت عشاق الكرة الآسيوية، وكان آخرها، نصف النهائي والذي جمع بين الهلال والنصر في ديربي السعودية.

وسيهدف الهلال وبوهانج، للحصول على اللقب الغالي، للتربع على عرش الأندية الآسيوية الأكثر حصولًا على البطولة، والمشاركة في كأس العالم للأندية، والذي تستضيفه الإمارات.

خاص | ما بين الهلال حسمها والاتحاد الأحق باللقب .. من هو كبير آسيا؟

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، من موعد والقنوات الناقلة، والأبطال السابقون للمسابقة.

ما هو موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

حدد الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ليكون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، الموافق 18 ربيع الثاني 1443.

🏆نهائي #دوري_أبطال_آسيا 2021

🇸🇦 الهلال 🆚 بوهانغ ستيلرز 🇰🇷

🗓️ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021



🌏👑 من سيفوز باللقب مجدداً ويتوّج على عرش الأندية الآسيوية؟! pic.twitter.com/KW4yexARbT — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 20, 2021

ومن المنتظر أن يستضيف استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، النهائي المنتظر بين الهلال وبوهانج، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2021 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021:

المباراة الموعد القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،

18 ربيع ثاني 1442،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات SSC 7 HD

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الأسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.

المباراة البث المباشر بالفيديو عبر الإنترنت تغطية النسخة العربية لموقع جول نهائي دوري أبطال آسيا 2021 قناة الاتحاد الآسيوي بث مباشر نهائي دوري أبطال آسيا 2021

من هما طرفي نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

كما هو معلوم، يقام النهائي بين بطل الغرب في دوري أبطال آسيا والذي تحدد بالفعل هذا العام وهو فريق بوهانج الكوري الجنوبي، وبين بطل الشرق وهو الهلال السعودي.

وقع الهلال في المجموعة الثانية، ونجح في التأهل ضمن أفضل الثواني، وتغلب الموج الأزرق على استقلال طهران في دور الـ 16 بهدفين دون رد، وفي ربع النهائي فاز الزعيم على بيرسبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر، الفريق الكوري شارك في المجموعة السابعة، وحاله كالهلال تأهل ضمن أفضل الثواني، ليضرب موعدًا مع سيريزو أوساكا الياباني في دور الـ 16 وفاز عليه بهدف دون رد، ليلعب أمام ناجويا جرامبوس في ربع النهائي وفاز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

وشهد نصف النهائي مواجهات نارية بين النصر والهلال وفيها فاز الأخير بهدفين مقابل هدف، وفي الغرب فاز بوهانج بركلات الترجيح على مواطنه أولسان هيونداي بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

من حكم نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إسناد تحكيم المباراة النهائية، لطاقم إماراتي بقيادة محمد عبد الله حسن كحكم ساحة، ويُساعده محمد أحمد الحمادي وحسن محمد المهري، على أن يكون عادل علي النقبي وأحمد سعيد الراشدي حكمين رابع وخامس.

بينما سيكون الإماراتي عمار علي الجنيبي حكم فيديو مساعد في المباراة المنتظرة، بالإضافة إلى عمر محمد العلي وحنا حطاب.

كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال آسيا 2011؟

تُقسم الجوائز المالية في دوري أبطال آسيا 2021 لقسمين، حيث هناك إعانات السفر والتي تحصل عليه جميع الفرق المشاركة في المسابقة بداية من الدور التمهيدي وهو مقابل مادي للسفر في حالة كانت المباراة خارج الأرض، وهذا المبلغ يستلمه الفريق قبل انطلاق صافرة اللقاء، والذي قدره الاتحاد بمبلغ 40 ألف دولار، وهو ضعف المبلغ الذي كانت تتلقاه الفرق في السابق.

بينما يُعد القسم الثاني هي جوائز الآداء والمُشاركة والتي تبدأ جوائزها المالية في المسابقة من دور المجموعات، والذي يحصل فيه كل فائز بمباراة على مبلغ 50 ألف دولار، أما في حالة التعادل فيتقاضى كل فريق 10 ألاف دولار فقط، وفي دور الـ16 يحصل كل مُودع للمسابقة على 100 ألف دولار، فيما يتقاضى كل فريق يخرج من ربع النهائي 150 ألف دولار، ويزيد هذا المبلغ بمقدار 100 ألف دولار في نصف النهائي ليصبح 250 ألف دولار.

أما الجائزة الكبرى لدوري أبطال آسيا 2021 ، التي سيتحصل فيها البطل على 4 ملايين دولار، أما الوصيف فتبلغ جائزته المادية مليوني دولار، وذلك بالإضافة إلى مكافآت الفوز والتأهل وجميع ما سبق.

وبذلك يكون المبلغ الأكبر الذي يمكن تحقيقه من قبل بطل النسخة في مشواره في البطولة بداية من المرحلة التمهيدية وحتى النهائي على افتراض فوزه في جميع المباريات هو 5.66 مليون دولار.

الجوائز المالية لدوري أبطال آسيا 2021:

الدور الجائزة مقابل السفر الدور التمهيدي - 40 ألف دولار الملحق - 40 ألف دولار دور المجموعات الفوز: 50 ألف دولار

50 ألف دولار التعادل: 10 آلاف دولار 60 ألف دولار دور الـ16 100 ألف دولار 60 ألف دولار ربع النهائي 150 ألف دولار 60 ألف دولار نصف النهائي 250 ألف دولار 60 ألف دولار الوصيف 2 مليون دولار 120 ألف دولار البطل 4 ملايين دولار 120 ألف دولار

من هم الأبطال السابقون لدوري أبطال آسيا؟

الهلال هو أكثر الفرق فوزًا بدوري أبطال آسيا برصيد 3 مرات، كانت آخرها في عام 2019، وكانت هذه مشاركة الزعيم السابعة في النهائي.

يتشارك معه في عدد الألقاب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، لكنه لم يصل للنهائي إلا في 3 مناسبات أنهاها لصالحه.

إذ تحدثنا عن الأندية العربية التي فازت بدوري أبطال آسيا من قبل سنجد 3 فرق، هم الاتحاد والسد برصيد مرتين، والعين الإماراتي الذي فاز بها مرة واحدة، أما الأندية التي وصلت لنهائي دوري أبطال آسيا ولم ترفع الكأس فهي الأهلي والنصر والشباب من السعودية، الشرطة والرشيد العراقيين، ونادي عمان والعربي القطري والكرامة السوري وشباب الأهلي.

الأبطال السابقين لدوري أبطال آسيا: