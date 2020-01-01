موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة والجوائز

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة، الأبطال السابقون للمسابقة، وكم تبلغ الجوائز المالية وكيف أثر فيروس كورونا على النهائي؟

بعد موسم استثنائي عاشه جميع عشاق كرة القدم، يتأهب الجميع لنهائي بطولة أصبحت من الأبرز في العالم على صعيد الأندية في العالم، هو نهائي دوري أبطال آسيا 2020 .

كان الوضع مستتبًا على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، وكانت الأمور تسير على ما يرام، حتى ظهر فيروس كورونا الذي شل حركة جميع الأنشطة لا سيما الساحرة المستديرة.

لكن وبعد عدة أشهر، كُسرت حدة الجائحة بعض الشيء، فبدأت عودة الحياة تدريجيًا، لكنها لم تعد إلى طبيعتها بعد، وقد لا تعود أبدًا كما يرى بعض المتخصصين في علم الفيروسات والأوبئة.

المزيد من الفرق

عادت كرة القدم من جديد في يونيو 2020، وكانت ضربة البداية في الدوري الألماني الذي مهد طريق الساحرة المستديرة للعودة من جديد، وبالفعل دارت عجلة النشاط من جديد لكن بإجراءات احترازية مشددة.

أقوى هزات الكرة تعرض لها دوري أبطال آسيا هذا العام، فالتوقف طال الشرق مع بداية البطولة وهناك فرق لم تشارك ولو بمباراة حتى الآن، لكن بالرغم من ذلك تم تحديد مواعيد للعودة وعادت بطولة الغرب بالفعل، وتم تحديد مواعيد مباريات العودة لفرق الشرق.

لم تأت الرياح بما تشتهي السفن مع عودة مباريات الشرق في البطولة الآسيوية، فمع بداية تجمع الفرق في قطر انسحب الوحدة الإماراتي بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، ومع نهاية دور المجموعات تسببت الجائحة في استبعاد الهلال بعد فشله في إكمال نصاب لاعبيه في مباراة شباب الأهلي دبي.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة

رغم كل شيء استكملت المسابقة في الغرب، ومن المنتظر أن تبدأ في الشرق مع حلول شهر نوفمبر، لكن ما هو موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2020 ؟ إليك كل ما تريد معرفته عن المباراة المنتظرة.

ما هو موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2020؟

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت 19 ديمسبر 2020 الموافق 4 جمادى الأولى 1442 هجريًا ليكون موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2020 ، لكن لم يتم تحديد الوقت التي ستنطلق فيه المباراة بالتحديد.

سيكون هذا الموعد متأخر عن المعتاد لنهائي دوري أبطال آسيا في كل عام بحوالي شهر، فقد اعتاد المتابعون على مشاهدة النهائي في نوفمبر من كل عام.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2020؟

مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لدوري أبطال آسيا 2020، وبالطبع ستكون هي صاحبة البث التليفزيوني الوحيد لمباراة النهائي، لكنها حتى الآن لم تُحدد القنوات التي ستخصصها لنقل الحدث.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2020:

المباراة الموعد القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 السبت 19 ديمسبر 2020،

4 جمادى الأولى 1442 beIN SPORTS HD

لا تستحوذ الشبكة القطرية على الحقوق التليفزيونية فقط، بل أيضاً تمتلك حقوق البث المباشر بالفيديو عن طريق الإنترنت، وستخصص المؤسسة العربية الإعلامية خدمة بي إن كونتكت لهذا الغرض.

وسيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطية مباشرة ولحظة بلحظة لكافة أحداث وكواليس نهائي دوري أبطال آسيا 2020 ، وستبدأ فعالياته قبل انطلاق صافرة بداية كل مباراة بحوالي نصف ساعة.

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كيف أثر فيروس كورونا على نهائي دوري أبطال آسيا 2020؟

لا يخفى على أحد تأثير فيروس كورونا على كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وبالطبع كان له تأثير كبير على دوري أبطال آسيا تحدثنا بشأنه آنفًا.

يتمثل تأثير الكورونا على نهائي دوري أبطال آسيا 2020 في أمريين رئيسيين، الأول هو تحول النهائي من مباراتين إلى مباراة واحدة، فقد كان يلعب حتى الموسم الماضي على مباراتي ذهاب وإياب.

أما الأمر الثاني فهو تأخير موعد إقامة النهائي إلى ديسمبر بعد أن كان يلعب في نوفمبر من كل عام.

كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال آسيا 2019؟

تُقسم الجوائز المالية في دوري أبطال آسيا 2020 لقسمين، حيث هناك إعانات السفر والتي تحصل عليه جميع الفرق المشاركة في المسابقة بداية من الدور التمهيدي وهو مقابل مادي للسفر في حالة كانت المباراة خارج الأرض، وهذا المبلغ يستلمه الفريق قبل انطلاق صافرة اللقاء، والذي قدره الاتحاد بمبلغ 40 ألف دولار، وهو ضعف المبلغ الذي كانت تتلقاه الفرق في السابق.

بينما يُعد القسم الثاني هي جوائز الآداء والمُشاركة والتي تبدأ جوائزها المالية في المسابقة من دور المجموعات، والذي يحصل فيه كل فائز بمباراة على مبلغ 50 ألف دولار، أما في حالة التعادل فيتقاضى كل فريق 10 ألاف دولار فقط، وفي دور الـ16 يحصل كل مُودع للمسابقة على 100 ألف دولار، فيما يتقاضى كل فريق يخرج من ربع النهائي 150 ألف دولار، ويزيد هذا المبلغ بمقدار 100 ألف دولار في نصف النهائي ليصبح 250 ألف دولار.

أما الجائزة الكبرى لدوري أبطال آسيا 2020 ، التي سيتحصل فيها البطل على 4 ملايين دولار، أما الوصيف فتبلغ جائزته المادية مليوني دولار، وذلك بالإضافة إلى مكافآت الفوز والتأهل وجميع ما سبق.

وبذلك يكون المبلغ الأكبر الذي يمكن تحقيقه من قبل بطل النسخة في مشواره في البطولة بداية من المرحلة التمهيدية وحتى النهائي على افتراض فوزه في جميع المباريات هو 5.66 مليون دولار.

الجوائز المالية لدوري أبطال آسيا 2020:

الدور الجائزة مقابل السفر الدور التمهيدي - 40 ألف دولار الملحق - 40 ألف دولار دور المجموعات الفوز: 50 ألف دولار

50 ألف دولار التعادل: 10 ألاف دولار 60 ألف دولار دور الـ16 100 ألف دولار 60 ألف دولار ربع النهائي 150 ألف دولار 60 ألف دولار نصف النهائي 250 ألف دولار 60 ألف دولار الوصيف 2 مليون دولار 120 ألف دولار البطل 4 ملايين دولار 120 ألف دولار

من هم الأبطال السابقون لدوري أبطال آسيا؟

الهلال هو أكثر الفرق فوزًا بدوري أبطال آسيا برصيد 3 مرات، كانت آخرها العام الماضي، وكانت هذه مشاركة الزعيم السابعة في النهائي.

يتشارك معه في عدد الألقاب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، لكنه لم يصل للنهائي إلا في 3 مناسبات أنهاهم لصالحه.

إذ تحدثنا عن الأندية العربية التي فازت بدوري أبطال آسيا من قبل سنجد 3 فرق، هم الاتحاد والسد برصيد مرتين، والعين الإماراتي الذي فاز بها مرة واحدة، أما الأندية التي وصلت لنهائي دوري أبطال آسيا ولم ترفع الكأس فهي الأهلي والنصر والشباب من السعودية، الشرطة والرشيد العراقيين، ونادي عمان والعربي القطري والكرامة السوري وشباب الأهلي.

الأبطال السابقين لدوري أبطال آسيا: