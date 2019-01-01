كأس الأبطال الدولية | مواعيد ونتائج المباريات، الفرق المشاركة، الملاعب، القنوات الناقلة

كل ماتريد معرفته عن الكأس الدولية للأبطال 2019، الموعد، الفرق المشاركة، الملاعب، القنوات الناقلة وكل شئ عن البطولة

أحمد السيوفي

شهد هذا الصيف تنظيم كأس الأبطال الدولية أو الكأس الدولية للأندية الأبطال للمرة السابعة في تاريخ البطولة، والتي رُغم كونها بطولة ودية لكن قوة البطولة بعدد الأندية القوية المشاركة فيها كونها تجمع الأندية العالمية في مواجهات قوية بينهم من أجل لقب ودي ذو قيمة مالية عالية.

ودائماً ما تعتبرها الفرق الكبيرة مباريات تحضيرية للموسم الجديد، فيتم الاستعانة أحياناً باللاعبين صغار السن والصفقات الجديدة وغالباً يُتبع نظام المبادلة في التغييرات بين صفوف اللاعبين للوقوف على مستواهم، ودائماً ما يتم تجربة بعض التكتيكات والأساليب الجديدة، ويلمع نجوماً كُثر بالبطولة فور أن تأتيهم الفرصة للمشاركة في بطولة قوية وعالمية بقمصان فريقهم.

وسنستعرض معكم في هذا التقرير تاريخ بطولة الكأس الدولية للأندية الأبطال وكافة تفاصيل النسخة القادمة من البطولة، نسخة 2019 التي ستنطلق 17 يوليو 2019، من مواعيد المباريات، الفرق المشاركة، البلاد المستضيفة للبطولة والملاعب وكل ما يخص البطولة.

وفيما يلي تقدم النسخة العربية من جول Goal كل ما تريد معرفته عن كأس الأبطال الدولية الودية لعام 2019.

ما هو تاريخ بطولة الكأس الدولية للأبطال وما هي نشأتها؟

كانت بداية بطولة الكأس الدولية للأندية الأبطال في نسختها الأولى عام 2013 عن طريق رجل أعمال أمريكي يُعد الرئيس التنفيذي حين ذاك لنادي ميامي لكرة القدم، وكان هدف البطولة هو تجميع أقوى فرق كرة القدم بأوروبا للقيام بمعسكرات في أمريكا بغرض تنمية كرة القدم بالولايات المتحدة.

بدأت بطولة الكأس الدولية الودية بمشاركة 8 أندية فقط من بينها أنديه من الولايات المتحدة الأمريكية وبالفعل فقط نجحت البطولة بشكل نسبي حيث استطاعت في النسخة التالية أن تُزيد عدد الفرق العريقة والتاريخيه في كرة القدم مع تغيير جذري بدخول شركات رعاية كبيرة وصلت إلى 12 شركة كبيرة في عام 2015، حيث سُجل رقم قياسي كبير في حضور 109318 متفرج بملعب ميشيغان في مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد حينها.

واتسعت الكأس الدولية للأبطال ليتم لعب مبارياتها بجميع أنحاء العالم، وبمشاركة الفرق الكبيرة ووجود شركات الرعاية الكبرى أصبح هناك ربح مادي كبير تسعى اليه الأندية بالإضافة لكونه حدث مهم وتحضيري لجميع الفرق التي تسعى لبدأ موسم كروي جديد بقوة.

After wrapping up the Division 1 Féminine title, @OL_English are going in search of a domestic double when they face in the #CoupeDeFrance final today! Can #TeamOL take home their second trophy of the season? 🏆 #WOMENSICC #WICC #ICC2019 pic.twitter.com/kkkUOMx9sQ — Women's ICC (@iccwomen) ٨ مايو ٢٠١٩

كان يقتصر تنظيمها في الأصل بملاعب الولايات المتحدة وكندا ولكن في السنوات التي تلت ذلك أصبحت تُلعب في الصين واستراليا والمكسيك وعبر أوروبا.

في عام 2018 أطلقت لأول مرة كأس الأبطال الدولية للسيدات والتي ضمت 4 فرق أوروبية وأمريكية حيث فاز فريق نورث كارولاينا كوريج على فريق أولمبيك ليونيس في المباراة النهائية من النسخة الأولى لها.

كما اُطلقت ايضاً لأول مرة في نفس العالم بطولة الكأس الدولية للأندية الأبطال لفرق المستقبل أو بالمسمى Future والتي يلعب بها الناشئين تحت سن 14 عاماً وبمشاركة 24 فريقاً من بينهم 8 أكاديميات من أوروبا، 8 أكاديميات من الولايات المتحدة الأمريكية، و 8 أكاديميات من باقي دول العالم، والتي شهدت نهائي أنجليزي ألماني بين تشيلسي وبايرن ميونخ وانتصر فيها أشبال البافاري باللقب في نسخته الأولى.

ما هو نظام البطولة في النسخة القادمة من الكأس الدولية للأبطال 2019؟

تغيرت نُظم بطولة الكأس الدولية للأبطال كثيراً عبر بدايتها حتى الآن، حيث كانت في نسختها الأولى يتم تقسيم الثماني فرق إلى مجموعتين ويتم خوض لقاء بين كل فريقين من نفس المجموعة، ومن ثم يتقابل الفائزين في مباراة تؤهل المنتصر منهم لخوض النهائي الذي سيقابل به بطل المجموعة الأخرى.

كما يتم خوض لقاء اخر بين الفرق الخاسرة من نفس المجموعة لتصنيفها لمقابلة نفس المركز الذي يحتله فريق اخر من المجموعة الثانية على أن يتم احتساب الفوز بنقطتين وفي حالة الفوز عن طريق ركلات الترجيح يتم احتساب نقطة واحدة فقط ولا يُسمح بالتعادل، ثم يتقابل ثاني المجموعة بثاني المجموعة الاخرى لتحديد المركز الثالث والرابع، وثالث المجموعة الأولى ضد ثالث المجموعة الثانية، إلى آخره لترتيب مراكز الفرق المشاركة من أول تحديد بطل الكأس الدولية الودية للأبطال للنسخة القائمة وحتى المركز الثامن.

ولكن ابتداءً من نسخة 2015 وحتى 2017 تم تقسيم الكأس الدولية للأندية الأبطال إلى ثلاث نسخ جغرافية منفصلة هي أمريكا وأوروبا، الصين، استراليا، ومن ثم نظمتها سنغافورا بدلا من استراليا في 2017، حيث تتنافس كل فرق بمنطقة مختلفه على لقب البطولة ليكون هناك ثلاث فرق تتوج باللقب.

اما في النسخة الحالية من الكأس الدولية للأبطال والتي ستنطلق في السابع عشر من يوليو القادم ستكون بنفس نظام النسخة السابقة لسنة 2018 فتخوض جميع الفرق المشاركة في البطولة كجزء من جدول واحد، حيث يلعب كل فريق ثلاث مباريات تجرى في 15 مدينة من مدن أمريكا الشمالية وأوروبا وسنغافورة، ويتوج البطل على اساس مجموع النقاط حيث يتم حساب الفوز بثلاث نقاط ولا يُسمح بالتعادل حيث في حالة تعادل الفريقين في النتيجة يتم الاحتكام لركلات الترجيح ويحصل الفائز على نقطتين بينما يحصل الخاسر عن طريق ركلات الترجيح على نقطة واحدة فقط.

قد يتسائل البعض ماذا لو انتصر اكثر من فريق في الثلاث مباريات التي سيخوضها؟ أو تساوت النقاط؟ علماً بأن البطولة لا تسمح أيضاً بوجود أكثر من بطل للبطولة فمن سيصبح بطل النسخة؟ وهنا وضعت بعض القوانين بشكل مرتب للاحتكام بها في حالة تساوت نقاط الفرق المتنافسة.

جدول شروط اختيار بطل الكأس الدولية للأبطال في حالة تساوي عدد النقاط لفريقين أو أكثر:

الأولوية اختبار المقارنة 1 المواجهات المباشرة ان وجدت 2 فارق الأهداف لكل فريق 3 الفريق الأكثر احرازاً للأهداف 4 الفريق الأقل استقبالاً للأهداف 5 النتيجة المحققه ضد فريق مشترك تمت مواجهته 6 الفريق الأقل حصولاً على بطاقات حمراء، تشمل الجهاز الفني 7 الفريق الأقل حصولاً على بطاقات صفراء، تشمل الجهاز الفني 8 الفريق الأقل عدداً في ارتكاب الأخطاء داخل الملعب 9 الاحتكام للعملة المعدنية أو ما تسمى بعملة فيليب

ما هي الفرق المشاركة في الكأس الدولية للأبطال 2019؟

سيشارك في هذه النسخة من الكأس الدولية للأبطال 12 فريق من 6 دول مختلفه تضم أقوى الفرق في أوروبا باستثناء فريق واحد فقط من أمريكا الشمالية وهو نادي ديبورتيفو غوادالاخارا البطل التاريخي للمكسيك والذي يُشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه.

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جدول الفرق المشاركة حسب كل بلد:

البلد الفرق المشاركة إيطاليا يوفنتوس، الإنتر، ميلان، فيورنتينا إنجلترا مانشستر يونايتد، توتنهام، أرسنال إسبانيا ريال مدريد، أتلتيكو مدريد ألمانيا بايرن ميونخ البرتغال بنفيكا المكسيك ديبورتيفو غوادالاخارا

ما هي القنوات الناقلة والملاعب المستضيفة للكأس الدولية للأبطال؟

كالعام السابق تنفرد شبكة قنوات "إي إس بي إن" "ESPN" الأمريكية بحقوق بث الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة وأوروبا وحتى الآن لم يتم شراء حقوق البث في الشرق الأوسط وآسيا.

أما الملاعب المستضيفة للكأس الودية فسيستضيف الحدث أكثر من 15 ملعب في بلاد مختلفه كأنجلترا والسويد والصين وسنغافورة وويلز ولكن أكثر المباريات ستقام على ملاعب الولايات المتحدة الأمريكة في 12 ولاية من ولايات أمريكا، وسنستعرض سوياً جدول بالملاعب المستضيفة للبطولة.

الملاعب التي ستستضيف مباريات الكأس الدولية للأبطال:

الملعب المدينة الدولة ملعب حديقة تويوتا ولاية إيلينوي الولايات المتحدة

ملعب ستاب هاب سنتر ولاية كاليفورنيا ملعب ليفاي ولاية كاليفورنيا استاد سلاين ولاية كارولاينا ملعب بنك أمريكا ولاية كارولاينا إن آر جي ستاديوم ولاية تكساس ملعب فيديكس فيلد ولاية آيوا ملعب أروهيد ولاية ميزوري ملعب جلوب لايف بارك ولاية فيرجينيا ملعب ريد بول أرينا ولاية نيو جيرسي ملعب ميتلايف ولاية نيويورك ملعب جيليت ولاية ماستشوستس ملعب هونجاكو مدينة شانغهاي الصين ملعب الألفية العاصمة كارديف ويلز ملعب توتنهام هوتسبير العاصمة لندن أنجلترا ملعب فريندز أرينا العاصمة ستوكهولم السويد ملعب سنغافورة الوطني العاصمة سنغافورة سنغافورة

مواعيد ونتائج مباريات الكأس الدولية للأبطال

المباراة الموعد النتيجة الملعب فيورنتينا - جوادالاخارا الأربعاء 17 يوليو 2019،

14 ذو القعدة 1440

03:00 مصر، 04:00 السعودية 1-2 ملعب حديقة تويوتا أرسنال - بايرن ميونخ الخميس 18 يوليو 2019،

15 ذو القعدة 1440

05:00 مصر، 06:00 السعودية 1-2 ستاب هاب سنتر مانشستر يونايتد - الإنتر السبت 20 يوليو 2019،

17 ذو القعدة 1440

13:30 مصر، 14:30 السعودية 0-1 استاد سنغافورة الوطني بنفيكا - غوادالاخارا السبت 20 يوليو 2019،

17 ذو القعدة 1440

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-3 ملعب ليفاي أرسنال - فيورنتينا الأحد 21 يوليو 2019،

18 ذو القعدة 1440

24:00 مصر، 01:00 السعودية 0-3 استاد بنك أميركا بايرن ميونخ - ريال مدريد الأحد 21 يوليو 2019،

18 ذو القعدة 1440

02:00 مصر، 03:00 السعودية 1-3 إن آر جي ستاديوم يوفنتوس - توتنهام الأحد 21 يوليو 2019،

18 ذو القعدة 1440

13:30 مصر، 14:30 السعودية 3-2 استاد سنغافورة الوطني ريال مدريد - أرسنال الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440

01:00 مصر، 02:00 السعودية 2-2

(2-3) بركلات الترجيح ملعب فيديكس فيلد بايرن ميونخ - ميلان الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440

03:00 مصر، 04:00 السعودية 0-1 ملعب أروهيد غوادالاخارا - أتلتيكو مدريد الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440

03:00 مصر، 04:00 السعودية 0-0

(5-4) بركلات الترجيح جلوب لايف بارك يوفنتوس - الإنتر الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440

13:30 مصر، 14:30 السعودية 1-1

(3-4) بركلات الترجيح مركز نانجينج الأوليمبي فيورنتينا - بنفيكا الخميس 25 يوليو 2019،

22 ذو القعدة 1440

02:00 مصر، 03:00 السعودية 2-1 ملعب ريد بول أرينا توتنهام - مانشستر يونايتد الخميس 25 يوليو 2019،

22 ذو القعدة 1440

13:30 مصر، 14:30 السعودية 2-1 ملعب هونجاكو ريال مدريد - أتلتيكو مدريد السبت 27 يوليو 2019،

24 ذو القعدة 1440

01:30 مصر، 02:30 السعودية 7-3 ملعب ميتلايف ميلان - بنفيكا الأحد 28 يوليو 2019،

25 ذو القعدة 1440

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 ملعب جيليت مانشستر يونايتد - ميلان السبت 3 أغسطس 2019،

2 ذو الحجة 1440

18:30 مصر، 19:30 السعودية ملعب الألفية توتنهام - الإنتر الأحد 4 أغسطس 2019،

3 ذو الحجة 1440

16:00 مصر، 17:00 السعودية ملعب توتنهام أتلتيكو مدريد - يوفنتوس السبت 10 أغسطس 2019،

9 ذو الحجة 1440

18:00 مصر، 19:00 السعودية ملعب فريندز أرينا

من هم أبطال النسخ السابقة من الكأس الدولية للأبطال؟

يُعد ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي الأعلى في الفوز بالكأس الدولية للأبطال بشكلها القديم، حيث حصد اللقب ثلاث مرات من أصل 6 نسخ، ويُعد أيضاً الفريق الوحيد الذي ينتصر بكأسي من الكؤوس الدولية للأندية الأبطال في عام واحد بنظامها القديم، حيث شارك الملكي في مجموعتين جغرافيتين مختلفتان في نفس العام والتي كانت واحده منهما بأستراليا والأخرى في الصين وانتصر بكلا الكأسين.

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في حين يُعد توتنهام الإنجليزي هو صاحب اللقب الوحيد للكأس الدولية للأندية الأبطال بنظامها الجديد حيث ظفر باللقب في العام الماضي بعدما جمع 7 نقاط متساوياً مع بروسيا دورتموند في النقاط ولكن متفوقاً عليه في فارق الأهداف ليُتوج باللقب الأول من النظام الحديث للبطولة.

واليكم أبطال الكأس الدولية للأبطال بشكلها القديم: