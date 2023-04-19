موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات نصف النهائي من منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة.

دخلت نسخة دوري أبطال أوروبا 2022-23 مرحلة الحسم، حيث أصبحنا على مقربة من التعرف على بطل المسابقة، بعد أن حجزت أربعة أندية مقاعدها في المربع الذهبي للبطولة.

النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا تتميز بتواجد مواجهة إيطالية خالصة في الدور نصف النهائي تجمع بين إنتر وميلان، فيما تكرر في الجهة الأخرى مواجهة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في الدور نفسه للموسم الثاني على التوالي.

وبالتأكيد ستكون هذه المواجهات في غاية القوة والإثارة، حيث ستعيد إلى الأذهان الكثير من المواجهات الحماسية بين الفرق المتنافسة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 - نصف النهائي

بعد تأهل إنتر على حساب بنفيكا البرتغالي، وتأهل ميلان على حساب مواطنه نابولي، يتقابل قطبا فريق ميلانو في "ديربي الغضب" وهذه المرة في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد تمكن من إقصاء تشيلسي الإنجليزي بسهولة، فيما لم يواجه مانشستر سيتي صعوبة تذكر في تخطي عقبة بايرن ميونخ الألماني.

المباراة موعد / نتيجة الذهاب موعد / نتيجة الإياب النتيجة ريال مدريد - مانشستر سيتي الثلاثاء 9 مايو 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية الأربعاء 17 مايو 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ميلان - إنتر الأربعاء 10 مايو 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية الثلاثاء 16 مايو 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية -

*مباراة الذهاب تقام على ملعب الفريق المذكور أولًا

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ما هو موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-23 خلال شهر مايو المقبل.

وتقام مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 مايو 2023، أما مباريات إياب نصف النهائي، فتقام يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 مايو 2023.