جدول مباريات كأس أمير قطر 2021، القنوات الناقلة ونظام البطولة

كل ما تريد معرفته عن كأس أمير قطر 2021، مواعيد ونتائج المباريات من الدور التمهيدي القنوات الناقلة، ومن هم الأبطال التاريخيين للبطولة؟

لا تتوقف الكرة الخليجية عامةً والقطرية خاصةً عن التطور في السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت الأندية والمنتخبات في قطر بعيدة تمامًا، أصبحت الآن في الواجهة وقدمت نفسها في السنوات الأخيرة بشكلٍ مغاير، وعاقرت كبار المنتخبات والفرق في آسيا.

هذا الأمر جاء نتيجة عمل متواصل من المؤسسات المسؤولة عن كرة القدم في البلاد، فقد تطورت البطولات بمختلفها في قطر وهو ما أثرى الأندية وبالتالي جعل من العنابي قوة لا يستهان بها على الإطلاق.

من هذه البطولات التي تطورت هي كأس أمير قطر ، وبرغم أنها بطولة شبه شرفية، إلا أن الأندية تولي لها اهتمام كبير، لما لها من مكانة كبيرة بين محبي الكرة القطرية.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على كل شيء عن كأس أمير قطر 2021 ، موعد المباريات والقنوات الناقلة وطرق الحصول على التذاكر وأكثر.

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ما هو نظام بطولة كأس أمير قطر 2021؟

يشارك في كأس أمير قطر 17 فريقًا من أندية الدرجة الأولى والثانية في الدوري القطري، والبداية تكون بالدور التمهيدي الذي يتواجه فيه ناديا الدرجة الثانية، والفائز يتأهل إلى دور 16 الذي يعد أول الأدوار الأساسية.

تلعب جميع مباريات كأس الأمير بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بدايةً من التمهيدي حتى النهائي.

أجريت قرعة كأس أمير قطر هذا الموسم في 4 يناير 2021، وأوضحت طريق كل الفرق حتى النهائي.

أوقعت القرعة الدحيل في مواجهة الأهلي وقطر في مواجهة الشمال، والفائزان يلتقيان في ربع النهائي، كما واجه الوكرة الخريطيات والريان المرخية وكذلك سيلتقي الفائزان في دور 8، والفائزان في الدور التالي سيلتقيان في نصف النهائي ويصعد الفائز للنهائي.

واجه الغرافة الشحانية والسد معيذر في دور 16 وسيلتقي الفائزان في دور 8، كذلك سيتواجه الفائزان من السيلية ضد الخور والعربي ضد أم صلال في ربع النهائي، والفائز من مباراتي الدور الثاني يلتقيان في نصف النهائي ثم يصعد الفائز للنهائي.

ما هي القنوات الناقلة لكأس أمير قطر 2021؟

تذاع مباريات كأس أمير قطر 2021 على قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس، وعادةً ما تكون المباريات على القنوات المفتوحة للشبكتين وليست على القنوات المشفرة.

البطولة القناة الناقلة كأس أمير قطر beIN SPORTS HD, Al Kass tv

جدول مباريات كأس أمير قطر 2021 - نصف النهائي

سيلتقي الفائز من مباراتي الدحيل ضد الشمال والخريطيات ضد الريان في نصف نهائي كأس أمير قطر ، كما سيواجه الفائز من الغرافة والسد الفائز من المباراة الرابعة في ربع النهائي التي لم تتحدد حتى الآن.

المباراة الموعد (الدحيل / الشمال) - (الخريطيات / الريان) لم يتحدد (الغرافة / السد) - الفائز من المباراة الرابعة لم يتحدد

جدول مباريات كأس أمير قطر 2021 - ربع النهائي

سيواجه الدحيل الشمال في ربع نهائي كأس أمير قطر 2021 ، وسيلتقي الريان مع الخريطيات، أما قمة الدوري فستجمع بين السد والغرافة.

المباراة الموعد الدحيل - الشمال لم يتحدد الخريطيات - الريان لم يتحدد الغرافة - السد لم يتحدد (السيلية / الخور) - (العربي / أم صلال) لم يتحدد

جدول مباريات كأس أمير قطر 2021 - دور 16

بدأت أندية دوري نجوم قطر البطولة من هذا الدور، وكانت أبرز النتائج فوز الدحيل على الأهلي بستة أهدافٍ نظيفة، وفوز السد على معيذر بسبعة أهدافٍ نظيفة.

كذلك تخطى الشمال نادي قطر والغرافة الشحانية بركلات الترجيح، وفاز الخريطيات على الوكرة والريان على المرخية.

المباراة الموعد النتيجة الملعب قطر - الشمال الإثنين 25 يناير 2021،

16:30 قطر، 17:30 الإمارات 2-2

(7-6) بركلات الترجيح استاد سحيم بن حمد الوكرة - الخريطيات الإثنين 25 يناير 2021،

19:15 قطر، 20:15 الإمارات 2-1 استاد سحيم بن حمد الدحيل - الأهلي الإثنين 25 يناير 2021،

19:15 قطر، 20:15 الإمارات 0-6 استاد حمد الكبير الريان - المرخية الثلاثاء 26 يناير 2021،

16:30 قطر، 17:30 الإمارات 0-1 استاد جاسم بن حمد السد - معيذر الثلاثاء 26 يناير 2021،

19:15 قطر، 20:15 الإمارات 0-7 استاد جاسم بن حمد الغرافة - الشحانية الثلاثاء 26 يناير 2021،

19:15 قطر، 20:15 الإمارات 2-2

(4-5) بركلات الترجيح استاد حمد بن خليفة السيلية - الخور الأربعاء 27 يناير 2021،

16:30 قطر، 17:30 الإمارات استاد حمد الكبير العربي - أم صلال الأربعاء 27 يناير 2021،

19:15 قطر، 20:15 الإمارات استاد سحيم بن حمد

نتيجة مباراة الدور التمهيدي لكأس أمير قطر 2021

واجه نادي مسيمير نادي معيذر في الدور التمهيدي من كأس أمير قطر 2021 في استاد حمد بن خليفة، ونجح الأخير في الفوز بثلاثة أهدافٍ لهدفين وصعد دور 16.

المباراة الموعد النتيجة الملعب مسيمير - معيذر الإثنين 21 ديسمبر 2020،

17:30 قطر، 18:30 الإمارات 3-2 استاد حمد بن خليفة

ما هي الفرق الفائزة بكأس أمير قطر؟

يملك فريق السد الرقم القياسي كأكثر الأندية القطرية تتويجاً بكأس أمير قطر بمعدل 17 مرة، ويأتي من بعده العربي بنصف عدد الألقاب تقريباً وهو 8، ويقع الغرافة في المركز الثالث برصيد 7 ألقاب ومن بعده الريان الذي فاز باللقب 6 مرات ومن ثم الأهلي الذي توج بالبطولة في أربع مناسبات.

الأبطال التاريخيون لكأس أمير قطر: