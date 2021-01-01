جدول مباريات كأس الخليج العربي الإماراتي 2021 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس الخليج العربي الإماراتي 2020-2021، مواعيد ونتائج جميع المباريات في كل الأدوار، القنوات الناقلة والأبطال السابقون

انطلقت النسخة الرابعة وعشرين من بطولة كأس الخليج العربي الإمارتي 2020-2021، والتي تقام لأول مرة بنظام خروج المغلوب بمجموع نتائج الذهاب والإياب حتى في دور الثمانية والنصف نهائي وصولاً للمباراة النهائية.

وصل شباب الأهلي إلى ربع النهائي بعد التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب مع الظفرة ثم التفوق في مباراة الإياب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وتأهل لدور نصف النهائي بعد أن فاز على خورفكان في مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل هدفين، وخمسة أهداف مقابل لاشيء.

بمباراتين قويتين افتتح بهما بني ياس مشواره في البطولة واستطاع شق طريقه إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على حتا بهدفين مقابل لاشيء في الذهاب والتعادل إياباً تعادل إيجابي بهدف لكل فريق، ويستكمل مشواره في دور نصف النهائي بعد أن حقق فوز صعب على كلباء بعد اللجوء لركلات الترجيح.

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أما الشارقة بطل دوري الخليج العربي، وبطل كأس الخليج العربي للموسم السابق نادي النصر قد تأهلا مباشرة إلى دور ربع النهائي، واستطاع الملك حجز مكانه في نصف النهائي بعد الفوز على الوصل بهدفين في المباراة الأولى وتعادلا سلبيا في الإياب، أما العميد فصعد إلى الدور قبل النهائي بعد التفوق على الفجيرة بمجموع 2/1 للمبارتين.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباريات كأس الخليج العربي 2020-21، وما هي القنوات الناقلة وأكثر.

جدول ترتيب الدوري الإماراتي 2020-21

ما هي القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي الإماراتي؟

تمتلك شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي الإماراتي 2020-2021، وتذاع جميع المباريات على قنواتها المختلفة.

البطولة القناة الناقلة كأس الخليج العربي الإماراتي AD Sports

جدول مباريات كأس الخليج العربي 2021 - نصف النهائي

سيواجه شباب الأهلي الوصل في نصف نهائي كأس الخليج العربي 2021، كما سيلتقي النصر مع اتحاد كلباء.

المواجهة الذهاب الإياب شباب الأهلي دبي - الوصل لم يتحدد لم يتحدد النصر - اتحاد كلباء لم يتحدد لم يتحدد

جدول مباريات كأس الخليج العربي 2021 - ربع النهائي

فاز النصر على الفجيرة في ربع نهائي كأس الخليج العربي 2021، كما أقصى اتحاد كلباء بني ياس، وأخرج شباب الأهلي خورفكان والوصل الشارقة.

المواجهة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب النتيجة النهائية الفجيرة - النصر 1-1 1-0 2-1 اتحاد كلباء - بني ياس 1-1 1-1 2-2

(5-6) بركلات الترجيح شباب الأهلي دبي - خورفكان 2-4 0-5 2-9 الوصل - الشارقة 0-0 0-2 0-2

جدول مباريات كأس الخليج العربي 2021 - الدور الأول

المواجهة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب النتيجة النهائية حتا - بني ياس 2-0 1-1 3-1 اتحاد كلباء - الجزيرة 1-2 1-1 2-3 الفجيرة - عجمان 0-1 1-2 1-3 العين - خورفكان 4-2 0-0 4-2 شباب الأهلي دبي - الظفرة 1-1 0-3 1-4 الوحدة - الوصل 2-1 2-0 4-1

من هو أكثر فريق فاز بكأس الخليج العربي؟

نجح نادي النصر الإماراتي في اقتناص لقب النسخة الماضية والفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه وذلك عقب التغلب على نظيره شباب الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

حصل شباب الأهلي على اللقب موسم 2012، و2014 و2017 و2019 ليصبح الفريق الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الخليج العربي الإماراتي بأربعة ألقاب، والتالي نادي فريقي الوحدة والنصر الذي حصل كل منهما على اللقب مرتين.