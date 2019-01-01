تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات الجديدة والراحلون من الملكي

تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد ومبارياته في الكأس الدولية 2019-2020، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون؟

أحمد السيوفي

كان الموسم السابق لريال مدريد أسوأ موسم له على الإطلاق في القرن الحديث، حيث أنه فشل في حصد أي بطولة، فعلى الصعيد المحلي أنهى الدوري الإسباني وهو بالمركز الثالث برصيد 68 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب 76 نقطة، وبفارق 19 نقطة كاملة عن برشلونة الحائز على لقب البطولة برصيد 87 نقطة، وكان الملكي قد بدأ الموسم متعثراً محلياً واستمر هذا التخبط الذي عانى منه جماهير الميرنجي حتى نهاية الموسم.

وفي كأس إسبانيا لم يكن الأمر أفضل فقد خرج أبناء المدرب زين الدين زيدان من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد الكتلان، فبعد تعادل إيجابي بنتيجة (1-1) في مباراة الذهاب استطاع البلاوجرانا أن يُقصي ريال مدريد في مباراة الإياب بعد انتصاره بثلاثية نظيفة دون رد.

كما كان الموسم كارثي على البلانكوس على الصعيد الأوروبي، فبعد أن صعد البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا من دوري المجموعات كمتصدر للمجموعة السابعة برصيد 12 نقطة اصطدم بأياكس في دور الـ16، وعلى الرُغم من انتصار الملكي بهدفين مقابل هدف خارج ملعبهم في لقاء الذهاب إلا أن الفريق الهولندي حطم جميع التوقعات وعاد ليدك حصون السنتياجو بيرنابيو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للميرنجي، ليُنهي الفريق بموسم يوصف على نطاق واسع بأنه واحداً من أسوأ المواسم لنادي القرن.

وفي تحضيرات البلانكوس للموسم القادم سيقيم معسكر صيفي في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مبارياته في بطولة كأس الأبطال الدولية تحضيراً للموسم القادم، كما سيخوض كأس أودي الودية التي يتم اختيار 4 فرق للمنافسة على الكأس الودي للبطولة، والتي سيقابل فيها الملكي توتنهام في نصف النهائي قبل أن يواجه الفائز من بينهم الفائز من المباراة الآخرى التي تجمع بين بايرن ميونخ وفنربخشة.

أقرأ أيضاً.. ريال مدريد يدخل في محادثات لضم ظهير ليون

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية لريال مدريد استعداداً لموسم 2019-2020، جدول مباريات الملكي التحضيرية، موعد انطلاق مبارياته في الموسم الجديد وأكثر من ذلك..

جدول مباريات ريال مدريد التحضيرية لموسم 2019-2020

المباراة البطولة الموعد الملعب ريال مدريد - بايرن ميونخ كأس الأبطال الدولية الأحد 21 يوليو 2019،

18 ذو القعدة 1440

02:00 مصر، 03:00 السعودية إن آر جي ستاديوم ريال مدريد - أرسنال الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440

01:00 مصر، 02:00 السعودية فيديكس فيلد، لاندوفر ريال مدريد - أتلتيكو مدريد السبت 27 يوليو 2019،

24 ذو القعدة 1440

01:30 مصر، 02:30 السعودية استاد ميتلايف، إيست روثرفورد ريال مدريد - توتنهام كأس أودي الثلاثاء 30 يوليو 2019،

27 ذو القعدة 1440

18:00 مصر، 19:00 السعودية أليانز أرينا

سيخوض ريال مدريد خلال معسكره في الولايات المتحدة 3 مبارياتٍ ضد فرق من ضمن الأفضل في العالم، الأولى ضد بايرن ميونخ يوم الأحد 21 يوليو 2019 ميلادياً، 18 ذو القعدة 1440 هجرياً، ثم بعدها بثلاث أيام سيواجه الملكي أرسنال ومن ثم ستشهد المباراة الآخيرة له في كأس الأبطال الدولية ديربي مدريد والتي سيواجه فيها الميرنجي أتلتيكو مدريد.

أقرأ أيضاً.. ريال مدريد يرد على تصريحات بوتشتينيو ضد فلورنتينو بيريز

آخر مباريات البلانكوس ستكون ضد أتليتكو مدريد الذي استطاع الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن قدم أداءً متميزاً في البطولة، وستكون المباراة ضمن بطولة تسمى كأس أودي، وهي بطولة ودية تُنظمها شركة أودي للسيارات بين 4 فرق تتنافس على البطولة الصيفية الودية، وسيكون ريال مدريد والديوك آحد طرفي المنافسة، بينما على الجانب الآخر سيكون هناك بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني في مواجهة فنربخشة، على أن تقام المباراة النهائية في 31 يوليو القادم.

سوق انتقالات ريال مدريد في صيف 2019

لم يضم ريال مدريد حتى الآن سوى لاعببين فقط أولهم هو المدافع البرازيلي ميليتاو صاحب الـ21 عاماً، والذي أتى من فريق بورتو، واللاعب الثاني هو رودريجو جويس المهاجم البرازيلي صاحب الـ18 عاماً والذي تمت صفقته بواقع 45 مليون يورو وهو مبلغ ضخم يُشير لأمكانيات اللاعب الصغير القادم من نادي سانتوس.

كما قد أعلن النادي عن تمديد عقد الألماني توني كروس مع الميرنجي حتى 2023، بينما لم يرحل حتى الآن رسمياً أي لاعب من الملكي.

أقرأ أيضاً.. أربيلوا: ريال مدريد لا يحتاج مبابي ولا نيمار

الصفقات الجديدة لريال مدريد:

اللاعب الفريق السعر إيدير ميليتاو بورتو 50 مليون يورو رودريجو جويس سانتوس 45 مليون يورو

العقود التي تم تجديدها لريال مدريد: