مواعيد مباريات ربع نهائي كأس كاراباو 2019-20

يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة مواعيد مباريات ربع نهائي كأس كاراباو لموسم 2019-20 والتي سيحاول فيها مانشستر سيتي الدفاع عن اللقب

أحمد جمال

انطلق الدور الأول من مسابقة كأس كاراباو 2019-20 في شهر أغسطس الماضي مع مشاركة أندية الدرجة الأولى، الثانية والثالثة في البطولة التي يدخل فيها مانشستر سيتي كحاملاً للقب بعدما تغلب على تشيلسي في العام الماضي بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي، ليُتوج بالبطولة للسنة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخهم.

أجريت قرعة ربع نهائي البطولة لتسفر عن مواجهات قوية لوجود 6 أندية من البريميرليج استطاعت أن تتخطى ثمن النهائي لتستمر في الزحف خلف الكأس.

من المنتظر أن تقام المباراة النهائية من كأس كاراباو يوم 1 مارس من عام 2020، ومع اقتراب مواجهات ربع نهائي البطولة، يستعرض معكم جول نظام البطولة، مواعيد المباريات ونتائج ثمن مباريات ثمن النهائي.

اقرأ أيضاً.. كيف سيلعب ليفربول في كأس العالم للأندية وكأس كاراباو في يومين متتالين؟

نظام كأس كاراباو 2019-20

تشارك جميع الأندية الإنجليزية والتي تبلغ عددها 92 في مسابقة كأس كاراباو مع توزيع المشاركة عبر الأقسام، وسُتلعب على مدار سبعة جولات مختلفة يتكون كل منها من مباراة من واحدة فقط، عدا دور نصف النهائي الذي يتكون من مباراتي ذهاب وعودة.

في الدور الأول تنقسم القرعة إلى أندية شمالية وأندية جنوبية، مع مشاركة 22 فريقاً من أندية دوري الدرجة الثانية، الثالثة والرابعة، ولم تدخل أندية ليفربول ، توتنهام ، تشيلسي ، مانشستر سيتي ، وولفرهامبتون سوى في الدور الثالث بسبب مشاركتهم في البطولات الأوروبية.

التاريخ الدور الأندية المشاركة في هذا الدور الأندية المتأهلة لهذا الدور عدد المباريات أغسطس 2019 الدور الأول (70 فريق) 24 فريقاً من دوري الدرجة الرابعة

24 فريقاً من دوري الدرجة الثالثة

22 فريقاً من دوري الدرجة الثانية لا يوجد 35 أغسطس 2019 الدور الثاني (50 فريق) فريقان من دوري الدرجة الثانية

13 فريقاً من الدوري الإنجليزي الممتاز "بدون مشاركات أوروبية" 35 فائز من الدور الأول 25 سبتمبر 2019 الدور الثالث (32 فريق) 7 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز "بعد المشاركات الأوروبية" 25 فائز من الدور الثاني 16 أكتوبر 2019 الدور الرابع (16 فريق) لا يوجد 16 فائز من الدور الثالث 8 ديسمبر 2019 ربع النهائي (8 أندية) لا يوجد 8 فائزين من الدور الرابع 4 يناير 2020 نصف النهائي (4 أندية) لا يوجد 4 فائزين من الدور الخامس 2 1 مارس 2020 النهائي (فريقان) لا يوجد فائزان من دور نصف النهائي 1