جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2020 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

بداية قوية لأسبوع جديد بمباريات اليوم السبت 1 فبراير 2020 ميلاديًا الموافق 7 جمادى الآخرة 1441 هجريًا.

كالعادة ستكون البداية في الدوري الإسباني بافتتاح الأسبوع 22 من الليجا، وسيواجه غرناطة إسبانيول، كما سيستضيف سانتياجو بيرنابيو ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وذلك قبل أن يواجه مايوركا بلد الوليد وفالنسيا سيلتا فيجو.

في الدوري السعودي سنكون على موعد مع 3 مباريات، ستجمع الأولى بين العدالة والأهلي، والثانية ستكون بين الشباب والفتح، وسيجمع الختام بين الفيحاء والفيصلي.

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مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي ستكون غاية في السخونة، فالبداية ستكون قوية جدًا بين تشيلسي وليستر سيتي، ثم سيستضيف ليفربول ساوثامبتون وإيفرتون واتفورد، وفي الختام سيكون مانشستر يونايتد أمام منافس قوي هو وولفرهامبتون.

لن تكون مباريات اليوم في الدوري الإيطالي في غاية القوة، فستلعب 3 مباريات، الأولى بين بولونيا وبريشيا، والثانية بين كالياري وبارما، أما الأخيرة فستجمع بين ساسوولو وروما.

تستمر مباريات الجولة 15 من الدوري الإماراتي بمباراة بين عجمان والنصر، وأخرى بين بني ياس والظفرة، وأخيرة منتظرة بين العين والوحدة، وفي الدوري القطري سيستضيف السد السيلية والريان الدحيل.

تتواصل مباريات الجولة 20 من الدوري الألماني ، حيث سيواجه بوروسيا دورتموند يونيون برلين، وهوفنهايم باير ليفركوزن، أما بايرن ميونخ فسيحل ضيفًا على ماينز، وسيستضيف لايبزيج بوروسيا مونشنجلادباخ.

اليوم هو موعد مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا ، وسيكون موعدنا مع مباريات قوية وحاسمة، فاتحاد العاصمة الجزائري سيواجه بترو أتلتيكو في نفس توقيت مباراة الزمالك وبريميو دي أجوستو ومباراة صنداونز ضد الوداد، ثم سيواجه الرجاء فيتا كلوب بالتزامن مع الديربي العربي القوي بين شبيبة القبائل والترجي، أما الختام فسيكون ديربي عربي آخر حاسم بين الهلال والأهلي، وذلك في نفس توقيت لقاء النجم الساحلي وبلاتنيوم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2020، الموافق 7 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 1 فبراير "1-2-2020":

الدوري السعودي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - الأهلي 15:25 بتوقيت السعودية، 14:25 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1 الشباب - الفتح 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1 الفيحاء - الفيصلي 20:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1

الدوري الإماراتي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - عجمان 17:15 بتوقيت الإمارات، 16:15 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية 2 بني ياس - الظفرة 17:15 بتوقيت الإمارات، 16:15 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية 1 العين - الوحدة 20:00 بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - تشيلسي 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 بورنموث - أستون فيلا 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 10 ليفربول - ساوثامبتون 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 واتفورد - إيفرتون 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 11 مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - إسبانيول 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 مايوركا - بلد الوليد 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - سيلتا فيجو 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة اتحاد العاصمة - بترو أتلتيكو 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت الحزائر beIN SPORTS HD 7 بريميو دي أجوستو - الزمالك 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت الحزائر beIN SPORTS HD 6 ماميلودي صنداونز - الوداد 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 1 الرجاء - فيتا كلوب 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 4 شبيبة القبائل - الترجي 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس والجزائر beIN SPORTS HD 1 النجم الساحلي - بلاتنيوم 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس beIN SPORTS HD 7 الهلال - الأهلي 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس beIN SPORTS HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - بريشيا 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 كالياري - بارما 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 ساسوولو - روما 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - يونيون برلين 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 9 ماينز - بايرن ميونخ 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5

الدوري القطري - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة السد - السيلية 16:35 بتوقيت قطر، 17:35 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD الريان - الدحيل 18:45 بتوقيت قطر، 19:45 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD