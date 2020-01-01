جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 فبراير 2020 في كأس ملك إسبانيا والدوري السعودي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

ستكون مباريات اليوم الخميس 6 فبراير 2020 ميلاديًا الموافق 12 جمادى الآخرة 1441 هجريًا غاية في القوة والإثارة في الوطن العربي وخارجه.

البداية بالأسبوع 16 من الدوري الإماراتي، والذي ستكون افتتاحيته بمباراة بين الظفرة والنصر، ثم سيواجه الوحدة بني ياس واتحاد كلباء حتا، وذلك قبل قمة المساء بين شباب الأهلي دبي والجزيرة.

تستمر اليوم مباريات الأسبوع 17 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ، وسنكون على موعد مع مباراتين الأولى ستجمع بين النصر والفتح، والثانية بين الأهلي السعودي والاتفاق.

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ستلعب اليوم مباراتين في الدوري المصري في الأسبوع 16، حيث سيستضيف المصري طنطا، وفي المساء ستنطلق قمة قوية بين بيراميدز والأهلي.

في كأس أمير قطر سيستضيف السد الخريطات والدحيل معيذر، أما كأس ملك إسبانيا فسيختتم الدور ربع النهائي الخاص به اليوم بمباراتين قويتين، الأولى بين ريال مدريد وريال سوسيداد والثانية بين أتلتيك بلباو وبرشلونة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 6 فبراير 2020، الموافق 12 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 فبراير "6-2-2020":

الدوري الإماراتي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - بني ياس 17:30 بتوقيت الإمارات، 16:30 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية الظفرة - النصر 17:30 بتوقيت الإمارات، 16:30 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية اتحاد كلباء - حتا 20:15 بتوقيت الإمارات، 19:15 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية شباب الأهلي دبي - الجزيرة 20:15 بتوقيت الإمارات، 19:15 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية

الدوري المصري - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - طنطا 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT بيراميدز - الأهلي 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

الدوري السعودي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - الفتح 18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 2 الأهلي - الاتفاق 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 2

كأس أمير قطر - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة السد - الخريطات 16:30 بتوقيت قطر، 17:30 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD الدحيل - معيذر 19:00 بتوقيت قطر، 20:00 بتوقيت الإمارات Alkass one HD