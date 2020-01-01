جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري المصري وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تلعب اليوم الخميس 2 يناير 2020 الموافق 7 جمادى الأولى 1441 هجريًا المباراة الأخيرة من الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، والتي ستجمع بين شيفيلد يونايتد وليفربول.

وفي الدوري المصري سيواجه حرس الحدود بيراميدز في بداية اليوم، ثم سيستضيف المصري سموحة وفي الختام سيقابل الزمالك نادي أسوان.

في الدوري الإماراتي سيستضيف الوصل بني ياس، وسنكون على موعد مع قمة قوية بين شباب الأهلي دبي والعين، أما في الدوري القطري سيواجه الوكرة السد والأهلي العربي.

تستمر اليوم مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وسيواجه الأهلي الفيحاء والوحدة الرائد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 2-1-2020، الموافق 7 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يناير "2-1-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - شيفيلد يونايتد 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

كأس خادم الحرمين - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الأهلي 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية الوحدة - الرائد 19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الدوري المصري - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود - بيراميدز 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT المصري - سموحة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT الزمالك - أسوان 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT