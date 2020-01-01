جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2020 في الدوري السعودي والدوري الإيطالي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

لن تكون مباريات اليوم الجمعة 7 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 13 جمادى الآخرة 1441 هجريًا بنفس قوة مباريات بقية الأسبوع.

البداية من الدوري السعودي الذي سختتم أسبوعه السابع عشر اليوم، وسيواجه أبها الوحدة، والحزم الفيحاء، وستجمع قمة المساء بين الفيصلي والشباب.

في الدوري الإماراتي سيواجه اليوم الوحدة عجمان، وخورفكان الفجيرة، والوصل عجمان في نفس التوقيت، أما قمة الجولة 16 فستجمع بين العين والشارقة.

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تبدأ اليوم مباريات الجولة 23 من الدوري الإٍسباني بلقاء بين ألافيس وإيبار، كما سيبدأ الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي بمواجهة بين روما وبولونيا.

سيكون الدوري الألماني حاضر أيضًا بمباراة بين فرانكفورت وأوجسبورج، كذلك الدوري الفرنسي الذي سيواجه فيه أنجيه ليل.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2020، الموافق 13 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير "7-2-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - إيبار 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة روما - بولونيا 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة أنجيه - ليل 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6

الدوري الألماني - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة آينتراخت فرانكفورت - أوجسبورج 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5

الدوري السعودي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الوحدة 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1 الحزم - الفيحاء 18:30 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1 الفيصلي - الشباب 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1