جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 في كأس ملك إسبانيا وكأس الاتحاد الإنجليزي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يتواصل الهدوء في مباريات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 ميلاديًا الموافق 10 جمادى الأولى 1441 هجريًا، كما كان الحال أمس الإثنين.

البداية من الجولة العاشرة من الدوري التونسي التي ستُلعب خلالها قمة قوة، حيث سيواجه النجم الساحلي الصفاقسي في ملعب المنزه.

تتواصل اليوم مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز ، وسنكون على موعد مع مباراتين، الأولى ستجمع بين الجونة ووادي دجلة، والثانية ستكون بين نادي مصر وطلائع الجيش.

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في الدوري الفرنسي سيستضيف موناكو أنجيه ليل رين في الجولة 23، أما باريس سان جيرمان فسيحل ضيفًا ثقيلاً على نانت.

تبدأ اليوم مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ، وسنكون على موعد مع مباراة واحدة بين فالنسيا حامل اللقب وغرناطة، كما ستلعب مباريات الإعادة للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي ، والتي سيواجه فيها ليفربول شروسبيري.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020، الموافق 10 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 فبراير "4-2-2020":

الدوري المصري - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - وادي دجلة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT طلائع الجيش - نادي مصر 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

الدوري التونسي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة النجم الساحلي - الصفاقسي 14:00 بتوقيت تونس، 15:00 بتوقيت مصر Television Tunisienne 1

الدوري الفرنسي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة موناكو - أنجيه 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 ليل - رين 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6 نانت - باريس سان جيرمان 22:05 بتوقيت مصر، 23:05 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6

كأس الاتحاد الإنجليزي - إعادة الدور 4 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - شروسبيري 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2