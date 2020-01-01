جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أسيا، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا مباريات نارية وصدامات قوية بين أقوى الفرق يلتقي غداً بطل النسخة الأخيرة من الويفا نادي ليفربول الإنجليزي مع أتليتكو مدريد الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ومباراة بين بطل فرنسا باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند الألماني على أرض الأخير بملعب سيغنال ايدونا بارك.

وتستمر مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أسيا بمباراة بين العين الإماراتي والنصر السعودي، كان العالمي قد تعادل مع السد القطري في مباراة الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات من نفس البطولة، تعادل إيجابي بهدفين لكل منهما باللقاء الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، وبلتقي نادي لخويا و نادي التعاون السعودي على ملعب الملك عبدالله ببريدة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، الموافق 24 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 فبراير "18-2-2020":

دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة أتليتكو مدريد - ليفربول 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 2 بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 1