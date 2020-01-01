جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات التي تأجل معظمها بسبب انتشار فيروس كورونا؟

يعيش عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم أيام صعبة مع تفشي فيروس كورونا في جميع أرجاء المعمورة، لكن هناك بعض المباريات التي يمكن أن يضفي بهم المشجعين شغفهم حتى إشعار آخر.

إذا كنت من عشاق الكرة اللاتينية فمباريات اليوم تعدك بلقاءات ساخنة في دور مجموعات كأس رابطة الدوري الأرجنتيني ، حيث سيواجه لانوس أرجنتينوس جونيورز، وسيقابل روزاريو سنترال كولون.

كرة القدم متوقفة بشكلٍ شبه تام في الوطن العربي، لكن في الدوري البحريني سنكون على موعد مع قمة قوية بين المحرق والرفاع، كما سيواجه العروبة عبري، وظفار النهضة في نصف نهائي كأس السلطان قابوس.

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لا يختلف الوضع في أوروبا عن الوطن العربي، حيث كان من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي ريال مدريد ويوفنتوس ليون في دوري أبطال أوروبا ، لكن المسابقة تأجلن حتى إشعار آخر.

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الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 مارس "17-3-2020":

الدوري البحريني المباراة الموعد القناة الناقلة المحرق - الرفاع 18:30 البحرين، 19:30 الإمارات البحرين الرياضية