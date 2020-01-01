جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 في دوري أبطال آسيا والدوري المصري وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يستمر توقف عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم، لكن المباريات المثيرة لمحبي كرة القدم ستكون حاضرة في الوسط العربي.

موعدنا اليوم مع استكمال مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020 ، وفي القسم الشرقي سواجه ملبورن تشيانجراي وأولسان طوكيو، أما القسم الغربي المتواجد به العرب، فسيستضيف خلاله العين سيباهان، والشارقة التعاون في ديربي خليجي عربي قوي، والدحيل بيرسبوليس، والختام سيكون قمة عربية قوية بين النصر السعودي والسد القطري.

تستمر اليوم مباريات الأسبوع 17 من الدوري المصري ، وسنكون على موعد مع مباراة واحدة ستجمع بين بيراميدز والمقاولون العرب.

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في كأس الاتحاد الآسيوي سيواجه الرفاع البحريني القادسية الكويتي، وظفار العماني الجزيرة الأردني في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، الموافق 17 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير "11-2-2020":

كأس فرنسا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بلفور - رين 22:55 بتوقيت السعودية، 21:55 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 6

دوري أبطال آسيا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة ملبورن - تشيانجراي 12:35 بتوقيت الإمارات، 11:35 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 أولسان - طوكيو 14:30 بتوقيت الإمارات، 13:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 العين - سيباهان 18:50 بتوقيت الإمارات، 17:50 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 الشارقة - التعاون 18:55 بتوقيت الإمارات، 17:55 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 الدحيل - بيرسبوليس 18:15 بتوقيت قطر، 19:15 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 2 النصر - السد 18:15 بتوقيت قطر والسعودية، 19:15 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 1

الدوري المصري - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - بيراميدز 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT